CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak

KADIN SIĞINMA EVİNE SATIŞ HAZIRLIĞI

CHP'li Buca Belediyesi satışa hazırladığı bir diğer önemli taşınmaz ise İnönü Mahallesinde bulunan kadın sığınma evi oldu. Tapuda "kadın sığınma evi" olarak kayıtlı olan, yaklaşık 35 milyon lira değerindeki, 717 metrekarelik taşınmaz için imar planı değişikliği yapılacak. İnşaatı yeni biten ve henüz açılışı yapılmayan sığınma evinin bulunduğu parselin mevcut "belediye hizmet alanı" statüsünden çıkarılarak "özel sosyal tesis" alanına dönüştürülecek. Bu değişikliğin meclisten geçmesi durumunda, binanın satışa çıkarılması ya da borçlara karşılık kamu kurumlarına devredilmesi planlanıyor. Bu plan değişikliği de