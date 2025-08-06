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CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak
Giriş Tarihi: 06.08.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
06:45
CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak
İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi, ilçede yaşayan yaklaşık 265 kadın arasında şiddet görenlerin kalabilmesi için kadın sığınma evi inşaatına başladı. Kısa süre önce tamamlanan bina, önümüzdeki dönemde hizmete alınacaktı. Ancak borç batağındaki belediye, çözüm olarak gayrimenkullerini satmaya karar verdi. Bu gayrimenkuller arasında, kadınların umutla hizmete girmesini bekledikleri, yaklaşık 35 milyon lirada değerindeki 717 metrekarelik kadın sığınma evi ile yaklaşık 60 milyon lira değerindeki, bin 330 metrekarelik nikah salonunu da bulunuyor. İki binanın, önümüzdeki meclis toplantısında statüleri değiştirildikten sonra satılması planlanıyor. Belediye ayrıca, 6 konut ile bir okul arsasını da borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredecek.