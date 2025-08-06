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Haberler Yaşam CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak
Giriş Tarihi: 06.08.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 06:45

CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi, ilçede yaşayan yaklaşık 265 kadın arasında şiddet görenlerin kalabilmesi için kadın sığınma evi inşaatına başladı. Kısa süre önce tamamlanan bina, önümüzdeki dönemde hizmete alınacaktı. Ancak borç batağındaki belediye, çözüm olarak gayrimenkullerini satmaya karar verdi. Bu gayrimenkuller arasında, kadınların umutla hizmete girmesini bekledikleri, yaklaşık 35 milyon lirada değerindeki 717 metrekarelik kadın sığınma evi ile yaklaşık 60 milyon lira değerindeki, bin 330 metrekarelik nikah salonunu da bulunuyor. İki binanın, önümüzdeki meclis toplantısında statüleri değiştirildikten sonra satılması planlanıyor. Belediye ayrıca, 6 konut ile bir okul arsasını da borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredecek.

Ceyhan TORLAK
CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak

İzmir'de borç batağına saplanan CHP'li Buca Belediyesi, ekonomik darboğazı aşmak amacıyla, gayrimenkullerini satmaya devam ediyor. Ufuk Mahallesi'nde yer alan, yaklaşık 60 milyon lira değerindeki, bin 330 metrekarelik nikah salonunu da satacak. Taşınmazın, Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye çıkarılması planlanıyor. Konuya ilişkin önerge, 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak Buca Belediye Meclisi toplantısında ele alınacak.

CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak

KADIN SIĞINMA EVİNE SATIŞ HAZIRLIĞI

CHP'li Buca Belediyesi satışa hazırladığı bir diğer önemli taşınmaz ise İnönü Mahallesinde bulunan kadın sığınma evi oldu. Tapuda "kadın sığınma evi" olarak kayıtlı olan, yaklaşık 35 milyon lira değerindeki, 717 metrekarelik taşınmaz için imar planı değişikliği yapılacak. İnşaatı yeni biten ve henüz açılışı yapılmayan sığınma evinin bulunduğu parselin mevcut "belediye hizmet alanı" statüsünden çıkarılarak "özel sosyal tesis" alanına dönüştürülecek. Bu değişikliğin meclisten geçmesi durumunda, binanın satışa çıkarılması ya da borçlara karşılık kamu kurumlarına devredilmesi planlanıyor. Bu plan değişikliği de

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CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak

6 KONUT VE OKUL ARSASI BORÇLARA KARŞILIK DEVREDİLECEK

Belediye, ayrıca Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.'nin borçlarına karşılık, mülkiyetinde bulunan 6 konutu ve Buca 23 Nisan İlkokulu'nun bulunduğu arsadaki hisselerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredecek. Bu öneri de aynı meclis toplantısında görüşülecek.


CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak

6 AĞUSTOS'TA MECLİSTE OYLAMA YAPILACAK
6 Ağustos'taki meclis oturumunda görüşecek. Taşınmaz satışları ve devirleriyle ilgili önergeler önce ilgili komisyonlara gönderilecek, ardından meclis üyeleri tarafından oylanacak.

CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak

9 GÜNLÜK EYLEMDE BUCA'DA ÇÖP DAĞLARI OLUŞMUŞTU

Buca Belediyesi'nde görev yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle geçen 18 Haziran'da iş bıraktı. Bu süreçte taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken, çöp sorunu başta olmak üzere ilçede birçok aksama yaşandı. Taraflar grevin 9'uncu gününde anlaşmaya varınca iş bırakma eylemi son bulmuştu.

CHP’li belediyeden satılık kadın sığınma evi! Bucalı kadınlara evlenmek ve şiddet görmek yasak