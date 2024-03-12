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Haberler Yaşam CHP'li isimden olay yaratan iddia: 1.5 milyarın dağıtılma görüntüsü mü? - Hilal Kaplan yazdı
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:27

CHP'li isimden olay yaratan iddia: 1.5 milyarın dağıtılma görüntüsü mü? - Hilal Kaplan yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP'deki kirli para trafiğini köşesine taşıdı. "Bu para sayma görüntüleri, yine bir CHP'linin iddia ettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için CHP kongresinde dağıtılan 1 milyar 500 milyon liranın dağıtılma görüntüsü mü?" sorusunu yönelten Hilal Kaplan, söz konusu görüntülerin başka bir olayın para transferi olabileceğine de dikkat çekti.

HİLAL KAPLAN
CHP’li isimden olay yaratan iddia: 1.5 milyarın dağıtılma görüntüsü mü? - Hilal Kaplan yazdı

Hilal Kaplan, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Keleş, 2014 ve 2019 yıllarında Beylikdüzü ve İBB'den Belediye Meclis Üyesi oldu. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başkanlığı yapıyor.

CHP’li isimden olay yaratan iddia: 1.5 milyarın dağıtılma görüntüsü mü? - Hilal Kaplan yazdı

Keleş, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediyesi'nden bu yana birlikte çalışan, onun yakın çalışma ekibinde yer alan bir isim.
Ekrem İmamoğlu'nun karakutusu, Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu gibi sıfatlarla anılan Fatih Keleş'in balya balya paralara ve para sayma makinelerine olan yatkınlığını birkaç gündür sosyal medyada dolaşan videolardan görüyoruz.

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CHP’li isimden olay yaratan iddia: 1.5 milyarın dağıtılma görüntüsü mü? - Hilal Kaplan yazdı

Yazıyı hazırlayıp gazeteye yolladığım dakikalarda İmamoğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
Bu para sayma görüntüleri, yine bir CHP'linin iddia ettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için CHP kongresinde dağıtılan 1 milyar 500 milyon liranın dağıtılma görüntüsü mü?

CHP’li isimden olay yaratan iddia: 1.5 milyarın dağıtılma görüntüsü mü? - Hilal Kaplan yazdı

Yoksa görüntülerde olduğu iddia edilen ve bizim "İBB'ye 100 kişi alıyorsak 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç bu şekilde" sözleriyle hatırladığımız eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ı hesaba katarsak bilmediğimiz başka bir olayın para transferi mi?
Yazıyı hazırlarken ne İmamoğlu'ndan ne de videodaki kişilerden bir açıklama geldi.
Ekrem İmamoğlu'nun PKK taşeronu DEM ile ittifakının merkezine oturttuğu Esenyurt'un eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın İmamoğlu ile dalga geçen paylaşımı dışında CHP neredeyse nefesini tutmuş durumda.

CHP’li isimden olay yaratan iddia: 1.5 milyarın dağıtılma görüntüsü mü? - Hilal Kaplan yazdı

Türkiye'de AK Partili bir belediye meclis üyesi hatalı sollama yapsa günlerce yayın yapan muhalif "gazeteciler" meseleyi henüz gündemlerine almadılar.
Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar sessiz kalmasının nedeni belki de yıllık maliyeti 5 milyar 100 milyon lira olan yeni projesini tanıtmak için yaptığı hazırlıklar olabilir.
İmamoğlu'nun büyük bir alçakgönüllülükle medyaya haber vermeden başlattığı projenin detayları şöyle: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiden uzaklaştırılıyor, yerine İmamoğlu'nun sözünden çıkmayan bir isim olan Özgür Özel CHP Genel Başkanı yapılıyor.

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