CHP’li isimden olay yaratan iddia: 1.5 milyarın dağıtılma görüntüsü mü? - Hilal Kaplan yazdı

Türkiye'de AK Partili bir belediye meclis üyesi hatalı sollama yapsa günlerce yayın yapan muhalif "gazeteciler" meseleyi henüz gündemlerine almadılar.

Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar sessiz kalmasının nedeni belki de yıllık maliyeti 5 milyar 100 milyon lira olan yeni projesini tanıtmak için yaptığı hazırlıklar olabilir.

İmamoğlu'nun büyük bir alçakgönüllülükle medyaya haber vermeden başlattığı projenin detayları şöyle: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiden uzaklaştırılıyor, yerine İmamoğlu'nun sözünden çıkmayan bir isim olan Özgür Özel CHP Genel Başkanı yapılıyor.

