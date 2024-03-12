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CHP'li isimden olay yaratan iddia: 1.5 milyarın dağıtılma görüntüsü mü? - Hilal Kaplan yazdı
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
10:27
CHP'li isimden olay yaratan iddia: 1.5 milyarın dağıtılma görüntüsü mü? - Hilal Kaplan yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP'deki kirli para trafiğini köşesine taşıdı. "Bu para sayma görüntüleri, yine bir CHP'linin iddia ettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için CHP kongresinde dağıtılan 1 milyar 500 milyon liranın dağıtılma görüntüsü mü?" sorusunu yönelten Hilal Kaplan, söz konusu görüntülerin başka bir olayın para transferi olabileceğine de dikkat çekti.