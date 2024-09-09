CHP’nin adayı artık Özgür Özel! Tüzük değişikliği önünü açtı

12 Eylül 1980 darbesinden önce... Siyaset... Aday belirleme sistemi böyleydi.

Adalet Partisi'nde de... Cumhuriyet Halk Partisi'nde de.

Genel Başkan Süleyman Demirel de önseçime girerdi... Isparta'da.

Genel Başkan Bülent Ecevit de... Zonguldak'ta.

Ve... İşin püf noktası... Önseçim, hâkim denetiminde yapılırdı.

Gelelim bugüne... CHP kurultayında kabul edilen yeni tüzüğe göre;

Hangi seçim bölgesinde, hangi aday belirleme yönteminin kullanılacağına Parti Meclisi karar verecek... Yani... Genel Merkez istediği yerde önseçim yapar, istemediği yerde yapmaz.

Önseçim... Örgüt denetiminde olacak. "Neden hakim denetiminde değil?"

Konuyu şöyle özetleyelim;

Gerçek önseçim böyle olmaz... CHP kurultayında yapılan tüzük değişikliği, temayül yoklamasının isim değişikliği gibi bir şey.