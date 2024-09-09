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Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:02

CHP'nin adayı artık Özgür Özel! Tüzük değişikliği önünü açtı

SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşe yazısında, CHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nı kaleme aldı. Üç gün devam edip, dün sona eren Cumhuriyet Halk Partisi tüzük değişikliği kurultayının sonunda Özgür Özel'in "Bu parti benden sorulur" mesajı verdiğini belirten Yavuz Donat, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir... Görülen köy kılavuz istemez... Tüzük değişikliği önünü açtı." ifadelerini kullandı.

YAVUZ DONAT
CHP’nin adayı artık Özgür Özel! Tüzük değişikliği önünü açtı

SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel, Genel Başkan seçildiği gün (5 Kasım 2023) kurultayda yaptığı konuşmada söz vermişti:
"Daha demokratik bir parti tüzüğü."
Aradan 10 ay geçti... Ve tüzük kurultayı yapıldı.

CHP’nin adayı artık Özgür Özel! Tüzük değişikliği önünü açtı

Üç gün devam edip, dün sona eren Cumhuriyet Halk Partisi tüzük değişikliği kurultayının sonunda;
1. Özgür Özel, partiye damgasını vurdu... "Duyduk duymadık demeyin... Bu parti benden sorulur."
2. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir... Nokta! Nokta! Nokta!

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CHP’nin adayı artık Özgür Özel! Tüzük değişikliği önünü açtı

Uzun sözün kısası

Tüzük değişikliği... Kurultay kararı:
Milletvekili adaylarının yüzde 15'i parti genel merkezi tarafından belirlenecek.
Genel merkez demek... Türk siyasetinin yazılı olmayan kuralı... Genel başkan demek... Özgür Özel.
Meclis'te 600 iskemle var... Yüzde 15'i ne eder? 90 milletvekili.
CHP'nin bugünkü milletvekili sayısı... 128.
Bu milletvekilleri, yapılacak seçimde yine seçilecek yerlerden ve sıralardan aday gösterilmek istemezler mi? "Hayır" diyen parmağını kaldırsın.
Günün sorusu... Seçim zamanı gelince... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek? İşte bu 128 milletvekili... Özgür Özel'in başında olduğu parti yönetimi.
Uzun sözün kısası... Görülen köy kılavuz istemez... Tüzük değişikliği, Özgür Özel'in önünü açtı.

CHP’nin adayı artık Özgür Özel! Tüzük değişikliği önünü açtı

Önseçim... Öncesi ve ötesi

Özgür Özel... 10 ay önce... Genel başkan seçildiğinde... Söz vermişti:
"Şimdi hepinize, ekranlar önünde, namus ve şeref sözü... Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür... Önseçimin teminatı olan bir genel başkan olacağım... Söz veriyorum.''
Saygın bir söylem.

CHP’nin adayı artık Özgür Özel! Tüzük değişikliği önünü açtı

12 Eylül 1980 darbesinden önce... Siyaset... Aday belirleme sistemi böyleydi.
Adalet Partisi'nde de... Cumhuriyet Halk Partisi'nde de.
Genel Başkan Süleyman Demirel de önseçime girerdi... Isparta'da.
Genel Başkan Bülent Ecevit de... Zonguldak'ta.
Ve... İşin püf noktası... Önseçim, hâkim denetiminde yapılırdı.
Gelelim bugüne... CHP kurultayında kabul edilen yeni tüzüğe göre;
Hangi seçim bölgesinde, hangi aday belirleme yönteminin kullanılacağına Parti Meclisi karar verecek... Yani... Genel Merkez istediği yerde önseçim yapar, istemediği yerde yapmaz.
Önseçim... Örgüt denetiminde olacak. "Neden hakim denetiminde değil?"
Konuyu şöyle özetleyelim;
Gerçek önseçim böyle olmaz... CHP kurultayında yapılan tüzük değişikliği, temayül yoklamasının isim değişikliği gibi bir şey.

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