Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
09:02
CHP'nin adayı artık Özgür Özel! Tüzük değişikliği önünü açtı
SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşe yazısında, CHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nı kaleme aldı. Üç gün devam edip, dün sona eren Cumhuriyet Halk Partisi tüzük değişikliği kurultayının sonunda Özgür Özel'in "Bu parti benden sorulur" mesajı verdiğini belirten Yavuz Donat, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir... Görülen köy kılavuz istemez... Tüzük değişikliği önünü açtı." ifadelerini kullandı.