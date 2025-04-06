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Giriş Tarihi: 06.04.2025 18:51 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 18:52

CHP'nin faşizan linci bu kez Cem Yılmaz'ı vurdu! 'Yeteri kadar savunmadın' dediler hesabını kapattırdılar

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk/terör soruşturması sonrası CHP ve trolleri ünlülere, fenomenlere organize biçimde baskı yaparak 'destek' mesajı kampanyası başlattı. 'Destek' açıklaması yapmayanlar CHP'nin klasik faşizan zihniyetine maruz bırakılırken zorbalığın son kurbanı ise komedyen Cem Yılmaz oldu. Cem Yılmaz kendisine yönelik 'Neden yeteri kadar paylaşım yapmadın?' gibi baskılar sonrası sosyal medya hesabı X'i kapattı.

CHP’nin faşizan linci bu kez Cem Yılmaz’ı vurdu! ’Yeteri kadar savunmadın’ dediler hesabını kapattırdılar

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk-terör soruşturması sonrası CHP ve trolleri hem boykot hem de 'neden konuşmadın/paylaşım yapmadın?' zorbalığı başlattı. İBB'de ortaya saçılan skandalları perdelemek için ünlüleri, markaları ve fenomenleri hedef alan CHP'nin son kurbanı komedyen Cem Yılmaz oldu.

CHP’nin faşizan linci bu kez Cem Yılmaz’ı vurdu! ’Yeteri kadar savunmadın’ dediler hesabını kapattırdılar

'NEDEN SESSİZ KALDIN' BASKISI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı ile sokağa inen provokatörler görevli polislere balta ve asitle saldırdı. Partisindeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına göz yuman Özel ise kendilerine destek vermeyen markaları, sanatçıları, işadamları ve YouTuber'ları hedef gösterdi. Türkiye'nin yerli ve milli markalarına boykot çağrısı yaparak Türk ekonomisine zarar vermeyi hedefleyen Özel'e vatandaşlar da tepkide bulundu.

Bununla da kalmayan CHP yönetimi, belediyelerindeki milyarlarca liralık yolsuzluklara destek vermeyen isimlere yönelik linç kampanyasına girişti. Özel'in ismini açıkladığı markalardan alışveriş yapanlara hakaret edilirken, "Neden sessiz kaldın" denilerek mahalle baskısına girişildi.

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CHP’nin faşizan linci bu kez Cem Yılmaz’ı vurdu! ’Yeteri kadar savunmadın’ dediler hesabını kapattırdılar

SON KURBAN CEM YILMAZ!

Komedyen Cem Yılmaz, İBB'ye yönelik soruşturma sonrası bazı mesajlar paylaşsa da CHP ve trollerini tatmin edemedi. Sosyal medya hesabı X üzerinden yoğun bir hakaret ve saldırıya maruz bırakılan Cem Yılmaz faşizan baskıdan kurtulmak için X hesabını kapattı.

CHP’nin faşizan linci bu kez Cem Yılmaz’ı vurdu! ’Yeteri kadar savunmadın’ dediler hesabını kapattırdılar

Cem Yılmaz, Bluesky hesabından 'X hesabımı kapattım. Tavsiye ederim' şeklinde imalı bir paylaşımda da bulundu.