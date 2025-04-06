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CHP'nin faşizan linci bu kez Cem Yılmaz'ı vurdu! 'Yeteri kadar savunmadın' dediler hesabını kapattırdılar
Giriş Tarihi: 06.04.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
18:52
CHP'nin faşizan linci bu kez Cem Yılmaz'ı vurdu! 'Yeteri kadar savunmadın' dediler hesabını kapattırdılar
İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk/terör soruşturması sonrası CHP ve trolleri ünlülere, fenomenlere organize biçimde baskı yaparak 'destek' mesajı kampanyası başlattı. 'Destek' açıklaması yapmayanlar CHP'nin klasik faşizan zihniyetine maruz bırakılırken zorbalığın son kurbanı ise komedyen Cem Yılmaz oldu. Cem Yılmaz kendisine yönelik 'Neden yeteri kadar paylaşım yapmadın?' gibi baskılar sonrası sosyal medya hesabı X'i kapattı.