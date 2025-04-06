CHP’nin faşizan linci bu kez Cem Yılmaz’ı vurdu! ’Yeteri kadar savunmadın’ dediler hesabını kapattırdılar

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk-terör soruşturması sonrası CHP ve trolleri hem boykot hem de 'neden konuşmadın/paylaşım yapmadın?' zorbalığı başlattı. İBB'de ortaya saçılan skandalları perdelemek için ünlüleri, markaları ve fenomenleri hedef alan CHP'nin son kurbanı komedyen Cem Yılmaz oldu.