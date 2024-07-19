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CHP'nin hayvanseverlik algısı çöktü: Sokak hayvanları için tek bir barınak bile inşa etmediler!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
08:58
CHP'nin hayvanseverlik algısı çöktü: Sokak hayvanları için tek bir barınak bile inşa etmediler!
Türkiye'nin gündeminde, sahipsiz ve saldırgan sokak hayvanlarının yol açtığı tehlike vardı. AK Parti liderliğinde hazırlanan kanun teklifi, TBMM'de görüşülmeye başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi ise yine algı operasyonu için düğmeye bastı. CHP ve DEM'li vekiller, sokak köpekleri tarafından parçalanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'ı "Sen kimsin!" sözleriyle hedef alarak sözde hayvan hakları savunuculuğu yapmaya çalıştı. Ancak CHP algısının perde arkasını SABAH ortaya çıkardı. Öyle ki CHP'lilerin yönettiği belediyelerde tek bir barınak bile inşa edilmediği, kısırlaştırma oranlarının da en düşük seviyede olduğu ortaya çıktı.