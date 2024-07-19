CHP’nin hayvanseverlik algısı çöktü: Sokak hayvanları için tek bir barınak bile inşa etmediler!

Sokak hayvanları yasası olarak bilinen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' önceki gün TBMM Başkanlığına sunuldu. CHP, sokaklardaki başıboş köpek sorununa son vermek için hazırlanan kanun teklifinin komisyon ve Genel Kurul görüşmelerini zorlaştırma kararı aldı. Genel Başkan Özgür Özel partisinin salı günü yapılan grup toplantısında yasaya karşı olduklarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li ilçe belediye başkanları da yasaya karşı olduklarını açıkladı. SABAH'ın yaptığı araştırmada CHP'li yöneticilerin sahipsiz sokak hayvanları için tek bir yeni barınak dahi inşa etmediği görüldü.