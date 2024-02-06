Christian Atsu’nun eşinden ağlatan sözler: Bazen ona WhatsApp’tan mesaj atıyorum sadece…

Takımına büyük sevinç yaşatan Ganalı futbolcu da depremde enkaz altında kalıp hayata gözlerini kapadı. Atsu'nun ailesi, felaketin 1. yılında The Athletic'e açıklamalar yaptı. Eşinin ve kardeşinin sözleri yürek dağladı:

Eşi Claire Rupio: "Maçtan önce çocukları aramıştı. Maçtan sonra da onu golünden dolayı tebrik etmek için konuşmuştuk. Her şey normaldi, Pazartesi günü araması gerekiyordu ama aramadı. Çocukları okula götürürken radyoda deprem olduğunu duydum. Çocukları bıraktıktan sonra Christiana'dan gelen bir sürü cevapsız arama gördüm ve 'Neler oluyor?' diye düşündüm. Onu geri aradım. Bana 'Binası çökmüş' dedi. Şoktaydım, bu doğru olamaz diye düşündüm.