Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Christian Atsu'nun eşinden ağlatan sözler: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum sadece…
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 10:23

Christian Atsu'nun eşinden ağlatan sözler: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum sadece…

Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Atsu'nun ailesi, felaketin 1. yılında dış basına röportaj verdi. Christian Atsu'nun hayat arkadaşının sözleri herkesi kahretti: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum sadece…

Christian Atsu’nun eşinden ağlatan sözler: Bazen ona WhatsApp’tan mesaj atıyorum sadece…

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili salladı. Hatay'da da binlerce bina yıkıldı. Faciadan bir gün önce ise Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlamıştı.

Christian Atsu’nun eşinden ağlatan sözler: Bazen ona WhatsApp’tan mesaj atıyorum sadece…

Maçın 90+7. dakikasında müthiş bir frikik golüne imza atan Christian Atsu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Christian Atsu’nun eşinden ağlatan sözler: Bazen ona WhatsApp’tan mesaj atıyorum sadece…

Takımına büyük sevinç yaşatan Ganalı futbolcu da depremde enkaz altında kalıp hayata gözlerini kapadı. Atsu'nun ailesi, felaketin 1. yılında The Athletic'e açıklamalar yaptı. Eşinin ve kardeşinin sözleri yürek dağladı:

Eşi Claire Rupio: "Maçtan önce çocukları aramıştı. Maçtan sonra da onu golünden dolayı tebrik etmek için konuşmuştuk. Her şey normaldi, Pazartesi günü araması gerekiyordu ama aramadı. Çocukları okula götürürken radyoda deprem olduğunu duydum. Çocukları bıraktıktan sonra Christiana'dan gelen bir sürü cevapsız arama gördüm ve 'Neler oluyor?' diye düşündüm. Onu geri aradım. Bana 'Binası çökmüş' dedi. Şoktaydım, bu doğru olamaz diye düşündüm.

Christian Atsu’nun eşinden ağlatan sözler: Bazen ona WhatsApp’tan mesaj atıyorum sadece…

Çocukları okuldan almak zorunda kaldım çünkü bunu başka kimseden duymalarını istemedim. Onlara babalarının oynadığı yerde bir deprem olduğunu ve onu henüz bulamadıklarını söyledim. Her şeyi bilmeyi hak ediyorlardı. Çok üzüldüler ve ağladılar. Pozitif kalmaya çalıştım ve onlara babalarının iyi olacağını söyledim. Ertesi gün çocukları okula götürdüm çünkü 'Bu iyi haber, iyi olacağız, o bulundu,' diye düşündüm.

Christian Atsu’nun eşinden ağlatan sözler: Bazen ona WhatsApp’tan mesaj atıyorum sadece…

Okuldan eve dönüyorduk ve radyodan bunun yanlış olduğunu duyduk. Bütün gece canlı yayınları takip ediyordum. Oradan çıkarılması için dua ediyordum. 'O güçlü biri. Tanrı'ya inanıyor, kurtulacak.' diye düşündüm. Cumartesi gecesi saat 3 civarında telefonda Nana'nın adını gördüğümde anladım.

SON DAKİKA