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Christian Atsu'nun eşinden ağlatan sözler: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum sadece…
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
10:23
Christian Atsu'nun eşinden ağlatan sözler: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum sadece…
Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Atsu'nun ailesi, felaketin 1. yılında dış basına röportaj verdi. Christian Atsu'nun hayat arkadaşının sözleri herkesi kahretti: Bazen ona WhatsApp'tan mesaj atıyorum sadece…