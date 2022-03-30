Haberler Yaşam Çiçek Dilligil kimdir? Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve aslen nereli?

Giriş Tarihi: 30.03.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 16:11

Çiçek Dilligil kimdir? Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve aslen nereli?

Kara Tahta dizisinde Sevgi karakterine hayat verecek olan Çiçek Dilligil yaşı, daha önce oynadığı dizi ve filmler gibi birçok detayla bu akşam yayın hayatına başlayan yapımda gündeme geliyor. Başrollerinde ünlü oyuncuların yer aldığı ve bir aşk hikayesinin konu alınacağı yapımda yer alan ünlü oyuncuyla ilgili olarak "Kara Tahta'nın Sevgi'si Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve nereli? İşte detaylar...