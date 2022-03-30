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Haberler Yaşam Çiçek Dilligil kimdir? Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 30.03.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 16:11

Çiçek Dilligil kimdir? Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve aslen nereli?

Kara Tahta dizisinde Sevgi karakterine hayat verecek olan Çiçek Dilligil yaşı, daha önce oynadığı dizi ve filmler gibi birçok detayla bu akşam yayın hayatına başlayan yapımda gündeme geliyor. Başrollerinde ünlü oyuncuların yer aldığı ve bir aşk hikayesinin konu alınacağı yapımda yer alan ünlü oyuncuyla ilgili olarak "Kara Tahta'nın Sevgi'si Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve nereli? İşte detaylar...

Çiçek Dilligil kimdir? Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve aslen nereli?

Çiçek Dilligil bu akşam yayın hayatına başlayan Kara Tahta dizisinin kadrosunda görülmesiyle izleyenlerin gündemine geliyor. Üs Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstlendiği dizi yayınladığı fragmanla daha dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dizinin izleyenleri "Kara Tahta'nın Sevgi'si Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve nereli?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Kara Tahta'nın Sevgi'si Çiçek Dilligil yaşı, oynadığı diziler filmler ve hakkında merak edilen tüm detaylar...

Çiçek Dilligil kimdir? Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve aslen nereli?

ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR?

Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak(d. 5 Haziran 1969, İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı.

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Çiçek Dilligil kimdir? Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve aslen nereli?

Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinazorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır.

Çiçek Dilligil kimdir? Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve aslen nereli?

Şu anda MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi)'nde tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Koleji'nde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

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