Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O vicdansız için karar verildi!

DARBEYE BAĞLI BOZULMA, KIRILMA; BEYİN KANAMASI

Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim 2024'te saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Şensöz'ün defalarca tekmelediği Yıldırıcı'yı, dayısı Ali Okur kurtardı.