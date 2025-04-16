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Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O vicdansız için karar verildi!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
18:27
Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O vicdansız için karar verildi!
Antalya'da 29 yaşındaki çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı "neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz?" diyerek, tek yumrukla öldüren Kıvanç Şensöz tekrar hakim karşısına çıktı. İfadesinde pişman olduğunu yineleyen Şensöz 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse ve 'Hakaret' suçundan 36 bin TL para cezasına çarptırıldı. Öte yandan duruşmaya katılan Yıldırıcı'nın ailesinin ifadeleri ise yürekleri dağladı.