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Haberler Yaşam Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O vicdansız için karar verildi!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 18:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 18:27

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O vicdansız için karar verildi!

Antalya'da 29 yaşındaki çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı "neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz?" diyerek, tek yumrukla öldüren Kıvanç Şensöz tekrar hakim karşısına çıktı. İfadesinde pişman olduğunu yineleyen Şensöz 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse ve 'Hakaret' suçundan 36 bin TL para cezasına çarptırıldı. Öte yandan duruşmaya katılan Yıldırıcı'nın ailesinin ifadeleri ise yürekleri dağladı.

DHA
Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O vicdansız için karar verildi!

Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan ve boksör olduğu iddia edilen Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı.

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O vicdansız için karar verildi!

Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi.

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Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O vicdansız için karar verildi!

DARBEYE BAĞLI BOZULMA, KIRILMA; BEYİN KANAMASI

Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim 2024'te saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Şensöz'ün defalarca tekmelediği Yıldırıcı'yı, dayısı Ali Okur kurtardı.

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O vicdansız için karar verildi!

Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü: O vicdansız için karar verildi!

Otopsi raporunda; Yıldırıcı'nın darbeye bağlı kafatası bütünlüğünde bozulma, kırılma ile birlikte beyin kanamasına bağlı hayatını kaybettiği belirtildi.