Haberler Yaşam Çiftçi destek kredisi 2023 müjdesi Başkan Erdoğan’dan geldi! Çiftçi destek kredisi ne kadar, nasıl alınır, şartları ve faiz oranı nedir?

Giriş Tarihi: 06.01.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 16:46

Çiftçi destek kredisi 2023 müjdesi Başkan Erdoğan’dan geldi! Çiftçi destek kredisi ne kadar, nasıl alınır, şartları ve faiz oranı nedir?

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşma yapan Başkan Erdoğan, Çiftçi Destek Kredisi 2023 müjdesini verdi. "Çiftçilerimiz hasat döneminde kadar her türlü harcama için kullanabilecektir." Açıklamasıyla uygulamanın müjdesini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ardından Çiftçi destek kredisi ne kadar, kaç TL, nasıl alınır soruları yanıt aramaya başladı. Kişi başına 250 bin liraya kadar çıkacak kredi desteği için araştırmalar başladı. Peki, Çiftçi destek kredisi şartları neler, faiz oranı yüzde kaç? İşte, detaylar…