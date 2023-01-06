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Haberler Yaşam Çiftçi destek kredisi 2023 müjdesi Başkan Erdoğan’dan geldi! Çiftçi destek kredisi ne kadar, nasıl alınır, şartları ve faiz oranı nedir?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 16:46

Çiftçi destek kredisi 2023 müjdesi Başkan Erdoğan’dan geldi! Çiftçi destek kredisi ne kadar, nasıl alınır, şartları ve faiz oranı nedir?

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşma yapan Başkan Erdoğan, Çiftçi Destek Kredisi 2023 müjdesini verdi. "Çiftçilerimiz hasat döneminde kadar her türlü harcama için kullanabilecektir." Açıklamasıyla uygulamanın müjdesini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ardından Çiftçi destek kredisi ne kadar, kaç TL, nasıl alınır soruları yanıt aramaya başladı. Kişi başına 250 bin liraya kadar çıkacak kredi desteği için araştırmalar başladı. Peki, Çiftçi destek kredisi şartları neler, faiz oranı yüzde kaç? İşte, detaylar…

Çiftçi destek kredisi 2023 müjdesi Başkan Erdoğan’dan geldi! Çiftçi destek kredisi ne kadar, nasıl alınır, şartları ve faiz oranı nedir?

Çiftçi destek kredisi 2023 müjdesi Başkan Erdoğan'dan geldi. Kredinin vadesi, faiz oranı ve miktarı hakkında bilgi verilirken açıklamanın hemen ardından araştırmalar da yoğunluk kazandı. Çiftçi destek kredisi ne kadar, nasıl alınır soruları yanıt aramaya başladı. 36 ay vadeli olarak açıklanan kredi kişi başına 250 bin liraya kadar verilebilecek. İşte, Çiftçi destek kredisi şartları ve faiz oranları hakkında merak edilenler…

Çiftçi destek kredisi 2023 müjdesi Başkan Erdoğan’dan geldi! Çiftçi destek kredisi ne kadar, nasıl alınır, şartları ve faiz oranı nedir?

ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ HAYATA GEÇİYOR

- Çiftçi Destek Kredisinin uygulamaya geçeceğinin müjdesiyle başlıyoruz. Çiftçilerimiz hasat döneminde kadar her türlü harcama için kullanabilecekltir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75'tir ve 36 ay vadeli olacaktır.

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Çiftçi destek kredisi 2023 müjdesi Başkan Erdoğan’dan geldi! Çiftçi destek kredisi ne kadar, nasıl alınır, şartları ve faiz oranı nedir?

- İkinci müjdemiz Tarımsal KOBİ Kredimiz. Uygulamaya koyacağımız Tarımsal KOBİ kredisinin üst limiti 15 milyon TL, yıllık faiz oranı yüzde 4,75 olacak.

Çiftçi destek kredisi 2023 müjdesi Başkan Erdoğan’dan geldi! Çiftçi destek kredisi ne kadar, nasıl alınır, şartları ve faiz oranı nedir?

- Üçüncü müjdemiz Tarım Borç Transferi. Başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankası'nda sağlanacak uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon, faiz oranı 9,75, vadesi 60 aydır.

Çiftçi destek kredisi 2023 müjdesi Başkan Erdoğan’dan geldi! Çiftçi destek kredisi ne kadar, nasıl alınır, şartları ve faiz oranı nedir?

2023 ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ ŞARTLARI

"Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75'tir ve 36 ay vadeli olacaktır." açıklaması dışında başvuru süreci ve ödeme planı ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Konuyla ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.

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