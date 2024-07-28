Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 23:36

Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? 28 Temmuz tarihli yeni bölümde 200.000 TL değerindeki soru şöyle: Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır? Şıklarda 1924, 1944, 1964, 1984 bulunuyor. İzleyenler soruya yanıt arıyor. İşte, sorunun cevabı...

Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır?

Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltildi. İşte, yanıt:

Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır? sorusunda şıklar şöyle:

A) 1924

B) 1944

C) 1964

D) 1984

İşte, cevap:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır?

DOĞRU CEVAP: D) 1984

Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır?
SON DAKİKA