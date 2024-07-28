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Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
23:36
Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır?
Kim Milyoner Olmak İster? 28 Temmuz tarihli yeni bölümde 200.000 TL değerindeki soru şöyle: Çin Halk Cumhuriyeti, yaz olimpiyatlarındaki ilk madalyasını hangi yıl almıştır? Şıklarda 1924, 1944, 1964, 1984 bulunuyor. İzleyenler soruya yanıt arıyor. İşte, sorunun cevabı...