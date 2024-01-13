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Cin ve büyü ile korkuttuğu kadına tecavüz etti! Detaylar kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
17:16
Cin ve büyü ile korkuttuğu kadına tecavüz etti! Detaylar kan dondurdu!
Korkunç olay Diyarbakır'da meydana gelmişti. Annesinin evinin tuvaletinde av tüfeğiyle vurulan Yusuf Evran'ın (45) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf eden Z.T tahliye edildi. Detaylar ise tüyler ürpertti…