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Giriş Tarihi: 13.01.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 17:16

Cin ve büyü ile korkuttuğu kadına tecavüz etti! Detaylar kan dondurdu!

Korkunç olay Diyarbakır'da meydana gelmişti. Annesinin evinin tuvaletinde av tüfeğiyle vurulan Yusuf Evran'ın (45) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf eden Z.T tahliye edildi. Detaylar ise tüyler ürpertti…

DHA
Cin ve büyü ile korkuttuğu kadına tecavüz etti! Detaylar kan dondurdu!

Tarihler 27 Kasım 2021'i gösterdiğinde Diyarbakır Ergani'de korkunç bir olay yaşandı. Yusuf Evran'ın, annesine ait evin tuvaletinde cansız bedenine ulaşıldı. Evran'ın öldürüldüğü saatin öncesi ve sonrasında evin çevresinde telefon sinyali çalışması yapıldı. Bazı şüphelilerin ifadeleri alındı.

Cin ve büyü ile korkuttuğu kadına tecavüz etti! Detaylar kan dondurdu!

Bu kişilerden bazıları, Evran'ın kendisini 'hoca' olarak tanıttığını, muska yazıp merhemler verdiğini, bu yöntemle rahatsızlığı olanlarda iyi sonuçlar alındığını yayarak kadınlarla irtibat kurduğunu anlattı.

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Cin ve büyü ile korkuttuğu kadına tecavüz etti! Detaylar kan dondurdu!

Bunun üzerine ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Araştırmanın ardından şüpheli olarak tespit edilen Z.T. adlı kadın ile babası Z.T. yakalanarak gözaltına alındı. Baba- kız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Z.T., ilk duruşmada serbest kaldı.

Cin ve büyü ile korkuttuğu kadına tecavüz etti! Detaylar kan dondurdu!

5'inci duruşmaya Z.T., babası Z.T., avukatları Mehmet Koyuncu ve maktulün yakınları ile avukatları katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet cezasında haksız tahrik hükümleri gereğince indirim yapılmasını talep etti. Savcı, Z.T.'nin 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.

Cin ve büyü ile korkuttuğu kadına tecavüz etti! Detaylar kan dondurdu!

Baba Z.T. için ise azmettirme suçundan yine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ve cezada artırım talep edildi. Z.T.'nin annesinin ölümü sonrasında yaşadığı bunalım üzerine Yusuf Evran tarafından uzun bir süre boyunca cinlerle ve büyülerle korkutularak psikolojisinin bozulduğu belirtilen mütalaada, "Z.T.'yi, 'Sana üç harfliler musallat olmuş, bu sebeple hayatın kötüye gidiyor' diyerek manevi cebri altına almaya başladığı, sonraki süreçlerde devamlı olarak 3 harflilerle Z.T.'yi korkutmaya devam ettiği, bu şekilde de maktulün, annesini kaybettiği için zaten bir yıkım yaşayan Z.T.'yi cinlerle korkutmak suretiyle onun manevi dünyasında tahribat oluşturarak ruhunda derin yaralar açtığı, psikolojisini bozarak manevi yönden etkisi altına aldığı, evlerine geldiğinde Z.T.'yi sürekli cinsel yönden musallat olduğu, manevi ve duygusal olarak büyük bir boşluğa düşen Z.T.'nin sıkıntılı süreci kimseye anlatamayarak kendi içerisinde derin bir şekilde yaşadığı, maktulün üç harflilerle ailesine zarar vereceğinden çekindiği, nihayetinde olaydan 2-3 ay öncesinde maktulün Z.T'yi üzerindeki büyüyü alacağı gerekçesiyle annesinin ikametine götürerek burada zorla tecavüz ettiği Z.T.'nin artık dayanamayarak olayı babasına anlattığı ve baba Z.T.'nin tek evladı olan Z.T.'nin bu yaşadıklarını kabul edemeyerek kızıyla birlikte Yusuf Evran'ı öldürmeye karar verdiği, baba Z.T.'nin azmettirmesi sonucunda Z.T.'nin Yusuf Evran'ı haksız tahrik altında tasarlayarak tüfekle ateş ederek öldürmek suretiyle öldürdüğü" ifadeleri yer aldı.

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