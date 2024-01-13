Cin ve büyü ile korkuttuğu kadına tecavüz etti! Detaylar kan dondurdu!

Baba Z.T. için ise azmettirme suçundan yine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ve cezada artırım talep edildi. Z.T.'nin annesinin ölümü sonrasında yaşadığı bunalım üzerine Yusuf Evran tarafından uzun bir süre boyunca cinlerle ve büyülerle korkutularak psikolojisinin bozulduğu belirtilen mütalaada, "Z.T.'yi, 'Sana üç harfliler musallat olmuş, bu sebeple hayatın kötüye gidiyor' diyerek manevi cebri altına almaya başladığı, sonraki süreçlerde devamlı olarak 3 harflilerle Z.T.'yi korkutmaya devam ettiği, bu şekilde de maktulün, annesini kaybettiği için zaten bir yıkım yaşayan Z.T.'yi cinlerle korkutmak suretiyle onun manevi dünyasında tahribat oluşturarak ruhunda derin yaralar açtığı, psikolojisini bozarak manevi yönden etkisi altına aldığı, evlerine geldiğinde Z.T.'yi sürekli cinsel yönden musallat olduğu, manevi ve duygusal olarak büyük bir boşluğa düşen Z.T.'nin sıkıntılı süreci kimseye anlatamayarak kendi içerisinde derin bir şekilde yaşadığı, maktulün üç harflilerle ailesine zarar vereceğinden çekindiği, nihayetinde olaydan 2-3 ay öncesinde maktulün Z.T'yi üzerindeki büyüyü alacağı gerekçesiyle annesinin ikametine götürerek burada zorla tecavüz ettiği Z.T.'nin artık dayanamayarak olayı babasına anlattığı ve baba Z.T.'nin tek evladı olan Z.T.'nin bu yaşadıklarını kabul edemeyerek kızıyla birlikte Yusuf Evran'ı öldürmeye karar verdiği, baba Z.T.'nin azmettirmesi sonucunda Z.T.'nin Yusuf Evran'ı haksız tahrik altında tasarlayarak tüfekle ateş ederek öldürmek suretiyle öldürdüğü" ifadeleri yer aldı.



