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dedektifleri katliamı önledi! Katliamın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor!

'da dün 3 kişinin silahla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan şahsın cinnet getirip önüne gelen herkese ateş ettiği, mermisi bitince de otomobiliyle eve gittiği evden bir pompalı tüfek, 3 tabanca ve onlarca mermi ile alıp çıkarken dedektifleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 23.08.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 11:28
Cinayet dedektifleri katliamı önledi! Katliamın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor!

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti.

Cinayet dedektifleri katliamı önledi! Katliamın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor!

5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi.

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Cinayet dedektifleri katliamı önledi! Katliamın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor!

Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken, iki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. Özkaya'nın eşi Mehpare, çocukları Osman ve Halide de gözyaşlarına boğuldu.

Cinayet dedektifleri katliamı önledi! Katliamın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor!

"KAÇMADI EVİNE CEPHANELİK ALMAYA GİTTİ"

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis, cinayetleri ordudan psikolojisi bozuk olduğu için atılan Astsubay Güçlü Doğan T.'nin işlediğini belirledi.

Cinayet dedektifleri katliamı önledi! Katliamın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor!

Polis, zanlının mermisi bitince olay yerinden ayrılıp otomobille gittiğini belirleyince aracın gittiği yöne doğru çalışma başlattı. Polis otomobilin gittiği yeri takip ettiğinde ikinci olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir evin önünde park halinde olduğunu fark etti.

Cinayet dedektifleri katliamı önledi! Katliamın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor!

Polis hemen evin etrafını sarıp eve girmek için hazırlık yaptı. Bu sırada evden katil zanlısı T. omuzunda pompalı tüfek ve çanta ile dışarı çıktı. dedektifleri zanlıya durmasını isteyip etkisiz hale getirdi.

Cinayet dedektifleri katliamı önledi! Katliamın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor!

Zanlı etkisiz hale getirildiğinde, omuzundaki pompalı tüfeğin haricinde belinde 3 tabanca, çantada bu tabancalara ait 3 şarjör, 3 kutu mermi, 40 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

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