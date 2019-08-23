Cinayet dedektifleri katliamı önledi! Katliamın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor!
Cinayet dedektifleri katliamı önledi! Katliamın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor!
Adana'da dün 3 kişinin silahla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan şahsın cinnet getirip önüne gelen herkese ateş ettiği, mermisi bitince de otomobiliyle eve gittiği evden bir pompalı tüfek, 3 tabanca ve onlarca mermi ile alıp çıkarken cinayet dedektifleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.08.2019
11:26
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019
11:28