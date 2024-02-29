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Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:53

Cinsel içerikli ilaç vurgunu! Bu yöntemle günde 200 bin lira kazanıp çiftlik kurdu!

Günde tam 200 bin lira kazanan dolandırıcılık şebekesiyle ilgili çok çarpıcı detaylara ulaşıldı. Abdullah Çoşkun Çelebioğlu liderliğindeki 82 kişilik çete, cinsel içerikli ilaç tuzağıyla yüzlerce kişiyi kandırıp servet kazandı. Çete lideri, haksız şekilde elde edilen paralarla çiftlik kurup, maddi değeri yüksek evcil ve yabani hayvanlar aldı. Çelebioğlu'nun 80 milyon kişinin bilgilerine sahip olduğu ve bu bilgileri 1 liradan sattığı ortaya çıktı. İşte inanılmaz dolandırıcılığın detayları

DHA
Cinsel içerikli ilaç vurgunu! Bu yöntemle günde 200 bin lira kazanıp çiftlik kurdu!

Vurgunla ilgili hazırlanan iddianamede, 331 şikayetçi, 82 şüpheli yer aldı. İddianamede ilk etapta 6-7 kişilik bir dolandırıcılık grubunun genellikle Şişli bölgesinde kendilerini kamu görevlisi ve kamu görevlileriyle bağlantılı olduklarını belirterek, nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını, dolandırıcıların mağdurları oltalama yöntemiyle düşük fiyatta cinsel içerikli ürün sattıklarını gösteren bir internet sitesi kurarak buradan dolandırıcılık yaptıkları anlatıldı.

Cinsel içerikli ilaç vurgunu! Bu yöntemle günde 200 bin lira kazanıp çiftlik kurdu!

Siteden iletişim numarası paylaşan dolandırıcılar siteye giren mağdurların telefon numaralarına, "Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızın oluşan zararından dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır. En kısa sürede iletişime geçiniz" şeklinde mesaj attığı ve mağdurları avukat olarak tanıtan dolandırıcıya yönlendirdikleri belirtildi.

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Cinsel içerikli ilaç vurgunu! Bu yöntemle günde 200 bin lira kazanıp çiftlik kurdu!

Mağdurlara kendini firmanın hukuk danışmanı olarak tanıtarak icra takibinin kalkması için ilk etapta 10-15 bin lira aralığında para istendiği, parayı gönderen şikayetçilere "Gönderdiğiniz para revizyona düşmüş" diyerek iade edilebilmesi için 20-25 bin lira civarında para istediği, paranın daha sonra göndericiye iade edileceğini söyledikleri, bu şekilde şikayetçilerden belli miktarlarda para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları aktarıldı.

Cinsel içerikli ilaç vurgunu! Bu yöntemle günde 200 bin lira kazanıp çiftlik kurdu!

1 GÜNDE 200 BİN LİRA
İddianamede dolandırıcıların 4 illegal çağrı merkezinin bulunduğu merkezden, 1 günde ortalama bin kişiyi yaklaşık 200 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcıların örgütlü şekilde hareket ettiği belirlenirken şebekenin liderliğini ise Abdullah Çoşkun Çelebioğlu'nun yaptığı tespit edildi. İddianamede 72 şüphelinin, anlatılan yöntemle mağdurları dolandırdıkları aktarıldı. Şebeke üyelerinin elde ettikleri paraları güvendikleri banka hesapları arasında çevirerek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları, çağrı merkezleri başında olan örgüt yöneticilerinin elde edilen paralardan üyelere haftalık olarak para verdiği, örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla masrafları düşerek kalan parayı örgüt içerisindeki hiyerarşi ve iş bölümüne göre paylaştırdığı anlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 13 Eylül 2023 tarihinde şebekenin lideri olduğu tespit edilen Abdullah Coşkun Çelebioğlu ve kardeşi Tayfun Çelebioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı. Çalışmaların genişletilmesiyle, 82 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Cinsel içerikli ilaç vurgunu! Bu yöntemle günde 200 bin lira kazanıp çiftlik kurdu!

İddianamede şüpheliler Abdulkerim Balcı ile Fatih Saraçoğlu arasında geçen konuşmalardan şebekenin üst yöneticisinin Balcı olduğu, şebeke yöneticisinin ise Saraçoğlu olduğu belirlendi. Çağrı merkezlerinin gelir ve giderlerinin üst yönetici Abdulkerim Balcı tarafından takip edildiği, gün içerisinde sürekli şebeke lideri Abdullah Çoşkun Çelebioğlu'na kazanılan para miktarı gibi konularda bilgi verdiği ifade edildi. Örgütün deşifre olmaması için takma isim kullandıkları anlatılan iddianamede; şüphelilerden Abdulkerim Balcı'nın 'Tokyo', örgüt üyelerinden Emre Şaşgın'ın ise 'Mustafa Akdoğan' takma ismini kullandıkları, mağdurları patates hatlardan aradıkları, hesaplara para gönderecek mağdurların açıklama kısmına 'Ürün bedeli' yazılmasını isteyerek, bu şekilde olayı suç kapsamından çıkartarak hukuki uyuşmazlık kapsamına sokmaya çalıştıkları tespit edildi. Öte yandan şebekenin para gönderirken açıklama kısmına 'Dosya bedeli' yazan mağdurların ise paralarını iade ettikleri belirlendi.

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