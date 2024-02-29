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Cinsel içerikli ilaç vurgunu! Bu yöntemle günde 200 bin lira kazanıp çiftlik kurdu!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:53
Cinsel içerikli ilaç vurgunu! Bu yöntemle günde 200 bin lira kazanıp çiftlik kurdu!
Günde tam 200 bin lira kazanan dolandırıcılık şebekesiyle ilgili çok çarpıcı detaylara ulaşıldı. Abdullah Çoşkun Çelebioğlu liderliğindeki 82 kişilik çete, cinsel içerikli ilaç tuzağıyla yüzlerce kişiyi kandırıp servet kazandı. Çete lideri, haksız şekilde elde edilen paralarla çiftlik kurup, maddi değeri yüksek evcil ve yabani hayvanlar aldı. Çelebioğlu'nun 80 milyon kişinin bilgilerine sahip olduğu ve bu bilgileri 1 liradan sattığı ortaya çıktı. İşte inanılmaz dolandırıcılığın detayları