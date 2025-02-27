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Haberler Yaşam Cipin önünü kesip, saldırı girişiminde bulunmuştu: Tükürüklü saldırgan yakalandı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 19:41 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 19:42

Cipin önünü kesip, saldırı girişiminde bulunmuştu: Tükürüklü saldırgan yakalandı!

Başakşehir'de seyir halindeki minibüs sürücüsü ile cip sürücüsü kadın arasında tartışma çıktı. Öfkelenen minibüs sürücüsü, cipin önünü keserek saldırı girişiminde bulundu. Daha sonra aracın camına tükürüp olay yerinden uzaklaştı. Yapılan çalışmalar sonucu saldırgan kıskıvrak yakalandı. Saldırı gerekçesi ise bu kadar da olmaz dedirtti.

DHA
Cipin önünü kesip, saldırı girişiminde bulunmuştu: Tükürüklü saldırgan yakalandı!

Akılalmaz olay Başakşehir'de meydana geldi. Trafikte ciple, minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Yolda aracını yan şekilde durdurarak cipin önünü kesen minibüs sürücüsü, cipe vurarak sürücü kapısını açmaya çalıştı.

Cipin önünü kesip, saldırı girişiminde bulunmuştu: Tükürüklü saldırgan yakalandı!

Kadın sürücünün kullandığı cipin kapılarının kilitli olması üzerine cipin camına tüküren minibüs sürücüsü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar, cipin sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Cipin önünü kesip, saldırı girişiminde bulunmuştu: Tükürüklü saldırgan yakalandı!

KISKIVRAK YAKALANDI

Görüntüleri ihbar olarak kabul eden İstanbul Emniyeti, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Cipin önünü kesip, saldırı girişiminde bulunmuştu: Tükürüklü saldırgan yakalandı!

Görüntüyü inceleyen ekipler, isminin S.S. olduğu belirlenen minibüs şoförünün Z.T. isimli kadın sürücünün aracı yavaş kullandığı gerekçesiyle yolunu keserek durdurduğunu ve araçtan inerek saldırıda bulunduğunu belirledi.

Cipin önünü kesip, saldırı girişiminde bulunmuştu: Tükürüklü saldırgan yakalandı!

Ekiplerin çalışması ile yakalanan şüpheli S.S.'ye trafik polisleri tarafından 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi ve aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.

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