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Cipin önünü kesip, saldırı girişiminde bulunmuştu: Tükürüklü saldırgan yakalandı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
19:42
Cipin önünü kesip, saldırı girişiminde bulunmuştu: Tükürüklü saldırgan yakalandı!
Başakşehir'de seyir halindeki minibüs sürücüsü ile cip sürücüsü kadın arasında tartışma çıktı. Öfkelenen minibüs sürücüsü, cipin önünü keserek saldırı girişiminde bulundu. Daha sonra aracın camına tükürüp olay yerinden uzaklaştı. Yapılan çalışmalar sonucu saldırgan kıskıvrak yakalandı. Saldırı gerekçesi ise bu kadar da olmaz dedirtti.