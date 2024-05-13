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Haberler Yaşam Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit hafızalardan silinmiyor! Son hali ortaya çıktı: Görenler şaştı kaldı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 19:16

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit hafızalardan silinmiyor! Son hali ortaya çıktı: Görenler şaştı kaldı

Türkiye'nin bir dönem gündemine oturan "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı. YouTube içerik üreticisi Testo Taylan, Çocuktan Al Haberi programıyla ünlenen Çitos Efe ile bir araya geldi. Instagram hesabından Çitos Efe ile fotograf paylaşan Testo Taylan sosyal medyanın gündemine oturdu. Çitos Efe'nin son hali ise oldukça dikkat çekti.

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit hafızalardan silinmiyor! Son hali ortaya çıktı: Görenler şaştı kaldı

2016 yılında Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı "Çocuktan Al Haberi" programında yıldızı parlayan 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit ilgi ile izleniyordu. 'Çitos Efe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. Son halini görenler gözlerine inanamadı.

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit hafızalardan silinmiyor! Son hali ortaya çıktı: Görenler şaştı kaldı

Çocuktan Al Haberi yarışmasının yıldız ismi 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

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Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit hafızalardan silinmiyor! Son hali ortaya çıktı: Görenler şaştı kaldı

Yemeğe olan düşkünlüğü, sempatik tavırları ve şivesiyle 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Çitos Efe'nin yıllar içerisindeki değişimi görenleri şoke etti.

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit hafızalardan silinmiyor! Son hali ortaya çıktı: Görenler şaştı kaldı

YouTube içerik üreticisi Testo Taylan, Efe Koçyiğit ile bir araya geldi. Çitos Efe ile paylaşılan fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemine orudu.

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit hafızalardan silinmiyor! Son hali ortaya çıktı: Görenler şaştı kaldı

Şimdilerde 13 yaşında olan Çitos Efe'nin son görüntüsüne "Aşırı kilo almış çocuk", "Sağlığı için zayıflamalı", "Halen çok tatlı", "Çocuk değişmemiş", "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı.

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