Haberler
Yaşam
Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit hafızalardan silinmiyor! Son hali ortaya çıktı: Görenler şaştı kaldı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
19:16
Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit hafızalardan silinmiyor! Son hali ortaya çıktı: Görenler şaştı kaldı
Türkiye'nin bir dönem gündemine oturan "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı. YouTube içerik üreticisi Testo Taylan, Çocuktan Al Haberi programıyla ünlenen Çitos Efe ile bir araya geldi. Instagram hesabından Çitos Efe ile fotograf paylaşan Testo Taylan sosyal medyanın gündemine oturdu. Çitos Efe'nin son hali ise oldukça dikkat çekti.