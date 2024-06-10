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Haberler Yaşam CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı 2024: Yeniden yayın hayatına başladı! CNBC-e hangi kanalda, platformda?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 11:38

CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı 2024: Yeniden yayın hayatına başladı! CNBC-e hangi kanalda, platformda?

CNBC-e, yayın haklarının sona ermesi sebebiyle 2015 yılında Türkiye'den çekilmişti. Kanal, uzun bir aradan sonra Türkiye'de yeniden yayın hayatına başladı. 10 Haziran Pazartesi günü ilk yayınıyla izleyicilerine merhaba diyen CNBC-e'nin yayın akışı da belli oldu. Peki CNBC-e hangi kanalda, platformda? İşte CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve kanala dair merak edilen tüm detaylar…

CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı 2024: Yeniden yayın hayatına başladı! CNBC-e hangi kanalda, platformda?

16 Ekim 2000 tarihinde Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan CNBC-e, Eylül 2015'te yayın haklarının sona ermesiyle ekranlara veda etmişti. 9 yıllık aranın ardından kanalı takip edenlere güzel haber geldi. CNBC-e, bugün itibarıyla yayın hayatına tekrar başladı. Peki, CNBC-e hangi kanalda, platformda? İşte, 2024 CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı!

CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı 2024: Yeniden yayın hayatına başladı! CNBC-e hangi kanalda, platformda?

CNBC-e YAYIN HAYATINA BAŞLADI!

Türk televizyon tarihine farklı yayın formatı ve Türkçe altyazılı içeriğiyle iz bırakan CNBC-e ekranlara dönüş yaptı. 10 Haziran 2024 tarihinden itibaren yayın hayatına başlayan CNBC-e, haber programlarıyla iş dünyasında küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri Türkiye perspektifinden değerlendirecek.

Tüm dünya finans piyasalarında yaşanan son gelişmeleri raporlar ve özel röportajlarla iletecek olan kanal, yerel bakış açısını küresele taşıdığı gibi küresel olayların yerel pazarı nasıl etkilediğini de izleyicisine aktaracak.

İlbak Holding bünyesinde yer alacak olan CNBC-e, gün boyu sürecek canlı yayın içeriğiyle bölgeye dair finans ve iş dünyası haberlerine yer verirken iç ve dış yapımlardan alınan dizi, yarışma programı gibi farklı eğlence içerikleriyle ekranlarda yerini alacak.

Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.

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CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı 2024: Yeniden yayın hayatına başladı! CNBC-e hangi kanalda, platformda?

CNBC-e FREKANS BİLGİLERİ

CNBC-e Türksat 4A Frekans bilgileri:
Frekans: 11837
Sembol: 30000
FEC: 2/3
POL: V (Dikey)

CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı 2024: Yeniden yayın hayatına başladı! CNBC-e hangi kanalda, platformda?

CNBC-E HANGİ PLATFORMDA, HANGİ KANALDA?

Kablo TV: 38. kanal
Tivibu: 42. Kanal
TVPlus: 31. kanal
D-Smart: 38. kanal

CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı 2024: Yeniden yayın hayatına başladı! CNBC-e hangi kanalda, platformda?

CNBC-E YAYIN AKIŞI

Yeni CNBC-e hafta içi sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar ekonomi yayınları yapacak. CNBC-e'de akşam 19.00'dan itibaren ise diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak.

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