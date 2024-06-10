CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı 2024: Yeniden yayın hayatına başladı! CNBC-e hangi kanalda, platformda?

CNBC-e YAYIN HAYATINA BAŞLADI!

Türk televizyon tarihine farklı yayın formatı ve Türkçe altyazılı içeriğiyle iz bırakan CNBC-e ekranlara dönüş yaptı. 10 Haziran 2024 tarihinden itibaren yayın hayatına başlayan CNBC-e, haber programlarıyla iş dünyasında küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri Türkiye perspektifinden değerlendirecek.

Tüm dünya finans piyasalarında yaşanan son gelişmeleri raporlar ve özel röportajlarla iletecek olan kanal, yerel bakış açısını küresele taşıdığı gibi küresel olayların yerel pazarı nasıl etkilediğini de izleyicisine aktaracak.

İlbak Holding bünyesinde yer alacak olan CNBC-e, gün boyu sürecek canlı yayın içeriğiyle bölgeye dair finans ve iş dünyası haberlerine yer verirken iç ve dış yapımlardan alınan dizi, yarışma programı gibi farklı eğlence içerikleriyle ekranlarda yerini alacak.

Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.