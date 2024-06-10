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CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı 2024: Yeniden yayın hayatına başladı! CNBC-e hangi kanalda, platformda?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
11:38
CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve yayın akışı 2024: Yeniden yayın hayatına başladı! CNBC-e hangi kanalda, platformda?
CNBC-e, yayın haklarının sona ermesi sebebiyle 2015 yılında Türkiye'den çekilmişti. Kanal, uzun bir aradan sonra Türkiye'de yeniden yayın hayatına başladı. 10 Haziran Pazartesi günü ilk yayınıyla izleyicilerine merhaba diyen CNBC-e'nin yayın akışı da belli oldu. Peki CNBC-e hangi kanalda, platformda? İşte CNBC-e Türkiye frekans bilgileri ve kanala dair merak edilen tüm detaylar…