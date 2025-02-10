Haberler
Yaşam
Çoban Nail davasında yeni gelişme: Kız kardeşler tahliye edilmişti…
Giriş Tarihi: 10.02.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
19:46
Çoban Nail davasında yeni gelişme: Kız kardeşler tahliye edilmişti…
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 20 Eylül 2024'te meydana gelen olayda, iki kız kardeş, çobanlık yapan Nail Yener'i kendilerine içki almadığı gerekçesiyle dakikalarca darp edip o anları da cep telefonu ile kayıt altına almışlardı. Görülen davanın ilk duruşmasında kız kardeşler tahliye edilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrar tutuklandılar.