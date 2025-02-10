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Haberler Yaşam Çoban Nail davasında yeni gelişme: Kız kardeşler tahliye edilmişti…
Giriş Tarihi: 10.02.2025 19:46 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 19:46

Çoban Nail davasında yeni gelişme: Kız kardeşler tahliye edilmişti…

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 20 Eylül 2024'te meydana gelen olayda, iki kız kardeş, çobanlık yapan Nail Yener'i kendilerine içki almadığı gerekçesiyle dakikalarca darp edip o anları da cep telefonu ile kayıt altına almışlardı. Görülen davanın ilk duruşmasında kız kardeşler tahliye edilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrar tutuklandılar.

Kerim CENGİL
Çoban Nail davasında yeni gelişme: Kız kardeşler tahliye edilmişti…

20 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ın Andırın'ın ilçesi kırsal Çokak Mahallesi'nde, olay meydana geldi.

Çoban Nail davasında yeni gelişme: Kız kardeşler tahliye edilmişti…

Nail Yener hayvanları otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi S. G. geldi. Kardeşler, Yener'den kendilerine içki almasını istedi.

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Çoban Nail davasında yeni gelişme: Kız kardeşler tahliye edilmişti…

Olumsuz cevap alan kardeşlerden S. G., Nail Yener'i tokatladı, ardında da sopayla vurdu. O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı.

Çoban Nail davasında yeni gelişme: Kız kardeşler tahliye edilmişti…

Nail Yener'in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler Melek G. ile S. G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çoban Nail davasında yeni gelişme: Kız kardeşler tahliye edilmişti…

İLK MAHKEMEDE TAHLİYE

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak 2 kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması görüldü.

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