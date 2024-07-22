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Çobana ait köpeği öldürmüştü! Ünlü iş insanı Atila Artam ile ilgili şoke eden gerçek
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
10:53
Çobana ait köpeği öldürmüştü! Ünlü iş insanı Atila Artam ile ilgili şoke eden gerçek
Sarıyer'de bir çobana ait köpeği silahla öldüren Ar Holding'in sahibi Atila Artam hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Ünlü iş adamı hakkında flaş bir detay ortaya çıktı. Atila Artam'ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan sorgulamasında 'profesör' ünvanının gerçek olmadığı ortaya çıktı.