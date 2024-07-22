Çobana ait köpeği öldürmüştü! Ünlü iş insanı Atila Artam ile ilgili şoke eden gerçek

SAHTE PROFESÖR

Ünlü iş adamı Atila Artam hakkında şok edici bir detaya ulaşıldı. Ekonomi üzerine kitapları bulunan aynı zamanda yazarlık yapan Atila Artam'ın profesör ünvanının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan sorgulamada Atila Artam'ın herhangi bir kaydının olmadığı aktarıldı.