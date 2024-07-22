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Haberler Yaşam Çobana ait köpeği öldürmüştü! Ünlü iş insanı Atila Artam ile ilgili şoke eden gerçek
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:53

Çobana ait köpeği öldürmüştü! Ünlü iş insanı Atila Artam ile ilgili şoke eden gerçek

Sarıyer'de bir çobana ait köpeği silahla öldüren Ar Holding'in sahibi Atila Artam hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Ünlü iş adamı hakkında flaş bir detay ortaya çıktı. Atila Artam'ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan sorgulamasında 'profesör' ünvanının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Armağan YILMAZ
Çobana ait köpeği öldürmüştü! Ünlü iş insanı Atila Artam ile ilgili şoke eden gerçek

İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de geçtiğimiz yıl Ocak ayında olay meydana gelmişti. Çoban Fatih K. hayvanlarını otlattığı sırada yanlarında çoban köpekleri bulunuyordu. Bu sırada yanlarına komşusu iş adamı Atila Artam kendisine ait 2 süs köpeğiyle gelmiş, Fatih K. süs köpeklerini alıp Atilla Artam'dan uzaklaşmasını istemişti.

Çobana ait köpeği öldürmüştü! Ünlü iş insanı Atila Artam ile ilgili şoke eden gerçek

CANİCE KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ

Atila Artam gitmeyince çoban köpeği, süs köpeklerden birini boğarak öldürdü. Durum karşısında deliye dönen Atila Artam evinde bulunan ruhsatlı tüfeği almaya gitti.

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Çobana ait köpeği öldürmüştü! Ünlü iş insanı Atila Artam ile ilgili şoke eden gerçek

Şüpheli Atila Artam kısa süre içinde olay yerine dönerek çoban köpeğine 8 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Fatih K. köpeğini öldüren şüpheliden şikayetçi olurken, Atila Artam için 4 yıl istemiyle dava açılmıştı.

Çobana ait köpeği öldürmüştü! Ünlü iş insanı Atila Artam ile ilgili şoke eden gerçek

SAHTE PROFESÖR

Ünlü iş adamı Atila Artam hakkında şok edici bir detaya ulaşıldı. Ekonomi üzerine kitapları bulunan aynı zamanda yazarlık yapan Atila Artam'ın profesör ünvanının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan sorgulamada Atila Artam'ın herhangi bir kaydının olmadığı aktarıldı.

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