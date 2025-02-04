Haberler
Yaşam
Çocuğunun kolu kırılınca okulda dehşet saçtı: Öğretmenin burnunu kıran adam tutuklandı!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
22:08
Çocuğunun kolu kırılınca okulda dehşet saçtı: Öğretmenin burnunu kıran adam tutuklandı!
Mersin'in Silifke ilçesinde beden dersinde düşen O.Ç., isimli çocuğun kolu kırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun babasına haber verilmesi üzerine, okula gelen baba ve diğer oğlu Oray Ç., beden eğitimi öğretmenine saldırdı. Olay sonrası öğretmenin burnu kırılırken baba ve oğlu tutuklandı.