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Haberler Yaşam Çocuğunun kolu kırılınca okulda dehşet saçtı: Öğretmenin burnunu kıran adam tutuklandı!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 22:08 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:08

Çocuğunun kolu kırılınca okulda dehşet saçtı: Öğretmenin burnunu kıran adam tutuklandı!

Mersin'in Silifke ilçesinde beden dersinde düşen O.Ç., isimli çocuğun kolu kırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun babasına haber verilmesi üzerine, okula gelen baba ve diğer oğlu Oray Ç., beden eğitimi öğretmenine saldırdı. Olay sonrası öğretmenin burnu kırılırken baba ve oğlu tutuklandı.

DHA
Çocuğunun kolu kırılınca okulda dehşet saçtı: Öğretmenin burnunu kıran adam tutuklandı!

Olay Mersin'in Silifke ilçesinde bulununan Sarıcalar İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8'inci sınıf öğrencisi O.Ç., okul bahçesinde beden eğitimi dersi sırasında düşerek yaralandı.

Çocuğunun kolu kırılınca okulda dehşet saçtı: Öğretmenin burnunu kıran adam tutuklandı!

Öğretmenlerin ihbarı üzerine çocuk, okula sevk edilen ambulans ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğun kolunun kırıldığı belirlendi.

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Çocuğunun kolu kırılınca okulda dehşet saçtı: Öğretmenin burnunu kıran adam tutuklandı!

Okul müdürü tarafından oğlunun kolunun kırıldığı; baba Oral Ç.'ye haber verildi. Oral Ç., diğer oğlu Oray Ç. ile birlikte okula geldi. Baba ve oğlu, okulun bahçesinde gördükleri beden eğitimi öğretmeni Medet Y.'e saldırdı.

Çocuğunun kolu kırılınca okulda dehşet saçtı: Öğretmenin burnunu kıran adam tutuklandı!

Darbedilen öğretmenin burnu kırıldı. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan baba ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

Çocuğunun kolu kırılınca okulda dehşet saçtı: Öğretmenin burnunu kıran adam tutuklandı!

Medet Y.'nin hastaneden aldığı darp raporu ile şikayetçi olduğu Oral Ç. ve oğlu Oray Ç., çıkarıldıkları mahkemece 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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