Çocuğunun kolu kırılınca okulda dehşet saçtı: Öğretmenin burnunu kıran adam tutuklandı!

Okul müdürü tarafından oğlunun kolunun kırıldığı; baba Oral Ç.'ye haber verildi. Oral Ç., diğer oğlu Oray Ç. ile birlikte okula geldi. Baba ve oğlu, okulun bahçesinde gördükleri beden eğitimi öğretmeni Medet Y.'e saldırdı.