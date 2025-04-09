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Haberler Yaşam ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI: 2025 yeni doğan çocuk yardımı ne kadar, şartları neler, nereden başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:31

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI: 2025 yeni doğan çocuk yardımı ne kadar, şartları neler, nereden başvuru yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Yılı kapsamında hayat geçirilen doğum yardımı başvuru ekranı açıldı. E-Devlet üzerinden alınacak başvurular başladı. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen önergeye göre 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı gerçekleştirilecek. Yardımlar her ay annelerin hesaplarına yatırılacak. Peki, doğrum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şatları neler?

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI: 2025 yeni doğan çocuk yardımı ne kadar, şartları neler, nereden başvuru yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında başlatılan doğum yardımı programıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Göktaş, yapılan başvuruların incelenmesinin ardından destek ödemelerinin annelerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. Çocuk sayısına göre farklılık gösteren bu yardımın miktarı merak ediliyor. Doğum desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI: 2025 yeni doğan çocuk yardımı ne kadar, şartları neler, nereden başvuru yapılır?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

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ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI: 2025 yeni doğan çocuk yardımı ne kadar, şartları neler, nereden başvuru yapılır?

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getirdi.

Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak." diye konuştu.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI: 2025 yeni doğan çocuk yardımı ne kadar, şartları neler, nereden başvuru yapılır?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NERELERDEN YAPILIYOR?

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda zorluk yaşayan vatandaşların Alo 144 çağrı merkezleri ve il müdürlüklerine başvurabileceğini söyleyen Göktaş, "Ailelerden çok yoğun bir talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI: 2025 yeni doğan çocuk yardımı ne kadar, şartları neler, nereden başvuru yapılır?

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)