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ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI: 2025 yeni doğan çocuk yardımı ne kadar, şartları neler, nereden başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
11:31
ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI: 2025 yeni doğan çocuk yardımı ne kadar, şartları neler, nereden başvuru yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Yılı kapsamında hayat geçirilen doğum yardımı başvuru ekranı açıldı. E-Devlet üzerinden alınacak başvurular başladı. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen önergeye göre 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı gerçekleştirilecek. Yardımlar her ay annelerin hesaplarına yatırılacak. Peki, doğrum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şatları neler?