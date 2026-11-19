Haberler
Galeri
Yaşam
Çocuklar tıklıyor suç örgütleri kazanıyor: Dijital hediye sistemi üzerinden milyarlarca liralık şüpheli para trafiği
Giriş Tarihi: 19.11.2026 08:48
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 08:49
Çocuklar tıklıyor suç örgütleri kazanıyor: Dijital hediye sistemi üzerinden milyarlarca liralık şüpheli para trafiği
Sosyal medya devleri daha fazla kazanç uğruna çocukları ve gençleri alkol, kumar, uyuşturucu ve cinsel içerikli reklamların hedefi haline getiriyor. TikTok ve YouTube'daki denetimsiz yayınlarda Kâbe tavafından cenaze törenlerine kadar kutsal değerler para kazanma aracına dönüştürülürken, dijital hediye sistemi üzerinden milyarlarca liralık şüpheli para trafiği yürütülüyor.