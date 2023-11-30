Çok sayıda çocuğa 'vitamin' diye 'ketamin' vermişti! "Kabus doktor" için hesap vakti

"YURTDIŞINA GELMEK İSTİYORSA GÖNDER"

İddianamede Zoroğlu'nun bazı hastalarına teklif ettiği 'Yurtdışında okuma imkanı'yla ilgili bir konuşma da dosyaya girdi. Zoroğlu'nun ifadesinde FETÖ'den firari kardeşinin Belçika'da yaşadığını belirtmiş, bazı hastaları onun yanına göndermek istediğini söylemişti. Firari FETÖ'cü kardeşi Tuğba Aksu'nun da, "Ensest bir vakanın yurtdışına gelmesi gerekiyorsa gönder abi" dediğini söyleyen Zoroğlu, gönderdiği çocukların kardeşinin yanında kalabileceğini belirtmişti.

KETAMİN KULLANILMASI HUKUKA AYKIRI

İddianameye göre savcılık, Zoroğlu'nun mağdur çocuklarda kullandığı ketamin maddesiyle ilgili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan görüş istedi. Kurum'dan gelen bilgiye göre, ketamin içerikli yeşil reçeteye tabi iki ilaç bulundu. Bu ilaçların çocuk ve yetişkinlerde anestezik amaçlarla kullanıldığına vurguyapıldı. Esketamin içerikli kırmızı reçeteye tabi olan ilaç da ise sadece tedaviye dirençli depresyonda orta şiddetli Majör Depresif Bozukluk atağı geçiren yetişkinlerde kısa süreli tedavi amacıyla denendiği vurgulandı. İddianamede, ketaminin çocuk ve ergen psikiyatrisinde yasal bir kullanım alanının mevcut olmadığına, bu uygulamanın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.