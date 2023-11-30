Çok sayıda çocuğa 'vitamin' diye 'ketamin' vermişti! "Kabus doktor" için hesap vakti

Bakırköy'deki özel kliniğine gelen 7-18 yaş arası çocuklara ilaç vererek 'ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu' yönünde beyan vermeye zorladığı gerekçesiyle 17 Eylül'de tutuklanan Prof. Dr. Salih Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı. Zoroğlu'nun, "eziyet", "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "şantaj", "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "iftira suçlarından 500 yıla kadar hapsi isteniyor.