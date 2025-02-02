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Çok sayıda mağdur erkek var: Kadınlar yem oldu hesaplar böyle boşaltıldı!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
11:02
Çok sayıda mağdur erkek var: Kadınlar yem oldu hesaplar böyle boşaltıldı!
Sosyal medyada kurbanlarını seçen dolandırıcılar, kadınları yem olarak kullanıp buluşma ayarladı. Ankara'nın farklı noktalarında mağdurların araçlarına binen kadınlar, 'marketten bir şey al' bahanesiyle onları araçtan indirdi. O sırada 'müzik dinleyelim' diyerek telefonlarını ve şifrelerini aldı. Mağdurlar neye uğradığını anlayamadan hesaplar boşaltıldı, tam 4 milyon TL çalındı. Ancak Ankara polisi çetenin izini sürdü ve büyük bir operasyonla şebekeyi çökertti.