Çok sayıda mağdur erkek var: Kadınlar yem oldu hesaplar böyle boşaltıldı!

POLİSİN TİTİZ TAKİBİ SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Polisin elde ettiği deliller arasında güvenlik kameralarına yansıyan kaçış anları da yer aldı! Görüntülerde, şüpheli kadınların hızla bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Ayrıca, çetenin plaka sahteciliği yaptığı, araç plakalarını sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Ankara polisi, suç örgütüne kusursuz bir operasyonla darbe vurdu. İki erkek ve iki kadın olmak üzere 4 şüpheli "bilişim yoluyla hırsızlık" suçundan tutuklandı. Örgütün para akışını sağlayan 6 hesapçı da kıskıvrak yakalandı.