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Haberler Yaşam Çok sayıda mağdur erkek var: Kadınlar yem oldu hesaplar böyle boşaltıldı!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:02

Çok sayıda mağdur erkek var: Kadınlar yem oldu hesaplar böyle boşaltıldı!

Sosyal medyada kurbanlarını seçen dolandırıcılar, kadınları yem olarak kullanıp buluşma ayarladı. Ankara'nın farklı noktalarında mağdurların araçlarına binen kadınlar, 'marketten bir şey al' bahanesiyle onları araçtan indirdi. O sırada 'müzik dinleyelim' diyerek telefonlarını ve şifrelerini aldı. Mağdurlar neye uğradığını anlayamadan hesaplar boşaltıldı, tam 4 milyon TL çalındı. Ancak Ankara polisi çetenin izini sürdü ve büyük bir operasyonla şebekeyi çökertti.

ÖMER ÇETİN
Çok sayıda mağdur erkek var: Kadınlar yem oldu hesaplar böyle boşaltıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden erkekleri dolandıran bir suç örgütünü çökertti. Yapılan titiz takip ve operasyon sonucunda çetenin izine ulaşıldı. Şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri mağdurların hem cep telefonlarını çaldıkları hem de banka hesaplarını boşalttıkları ortaya çıktı.

Çok sayıda mağdur erkek var: Kadınlar yem oldu hesaplar böyle boşaltıldı!

KADINLAR YEM OLDU, HESAPLAR BOŞALTILDI
Çete, sosyal medya platformlarında mağdurlarla iletişime geçen kadınları kullanarak hedef belirliyordu. Tanıştıkları erkeklerle buluşan kadınlar, onların araçlarına biniyor ve bir süre sonra mağdurları marketten bir şeyler almaya yönlendiriyordu. O sırada, sözde müzik dinleme bahanesiyle mağdurların cep telefonlarını ve şifrelerini alıyorlardı. Mağdur araçtan indiği anda telefonu çalan kadınlar, kendilerini bekleyen araca binerek olay yerinden hızla kaçıyordu.

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Çok sayıda mağdur erkek var: Kadınlar yem oldu hesaplar böyle boşaltıldı!

4 MİLYON TL'LİK DEV SOYGUN
Şüpheliler, ele geçirdikleri telefonların internet bankacılığı hesaplarına giriş yaparak mağdurların hesaplarını boşaltıyordu. Bazı durumlarda ise mağdurların ailelerine mesaj göndererek şifreleri ele geçiren dolandırıcılar, mobil bankacılık üzerinden kredi çekerek ve üçüncü kişilere para transferi yaparak toplamda 4 milyon TL vurgun yaptı.

Çok sayıda mağdur erkek var: Kadınlar yem oldu hesaplar böyle boşaltıldı!

HIRSIZLIK ZİNCİRİ DEŞİFRE EDİLDİ
Polis, suç örgütünün işleyişini adım adım takip etti ve dolandırıcılık planının merkezinde 3 beyin takımının olduğunu ortaya çıkardı. Bu şahıslar, kadınlarla mağdurları buluşturuyor, çalınan telefonları ele geçiriyor ve hesapları boşaltıyordu. Şebeke, çaldıkları paraları "hesapçılar" olarak bilinen aracılar üzerinden aklıyor, bu kişilere ve kadınlara komisyon ödüyordu.

Çok sayıda mağdur erkek var: Kadınlar yem oldu hesaplar böyle boşaltıldı!

POLİSİN TİTİZ TAKİBİ SONRASI DÜĞMEYE BASILDI
Polisin elde ettiği deliller arasında güvenlik kameralarına yansıyan kaçış anları da yer aldı! Görüntülerde, şüpheli kadınların hızla bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Ayrıca, çetenin plaka sahteciliği yaptığı, araç plakalarını sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Ankara polisi, suç örgütüne kusursuz bir operasyonla darbe vurdu. İki erkek ve iki kadın olmak üzere 4 şüpheli "bilişim yoluyla hırsızlık" suçundan tutuklandı. Örgütün para akışını sağlayan 6 hesapçı da kıskıvrak yakalandı.

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