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Haberler Yaşam Çöl tozu ve toz taşınımı şehirleri etkisi altına aldı: Meteoroloji uyarmıştı! Günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 11.05.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 16:10

Çöl tozu ve toz taşınımı şehirleri etkisi altına aldı: Meteoroloji uyarmıştı! Günlerce sürecek

Meteoroloji uzmanları günlerdir toz taşınımı uyarısı yaparken Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin çöl tozu etkisi altına girdi. Görüş mesafesini düşüren tozla birlikte kuvvetli rüzgar da etkisini gösterdi. Toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta tozdan görünmez hale geldi.

Çöl tozu ve toz taşınımı şehirleri etkisi altına aldı: Meteoroloji uyarmıştı! Günlerce sürecek

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü. Kent merkezleri ve bazı ilçelerde toz taşınımı etkili oldu. Taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı, bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.

Çöl tozu ve toz taşınımı şehirleri etkisi altına aldı: Meteoroloji uyarmıştı! Günlerce sürecek
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Çöl tozu ve toz taşınımı şehirleri etkisi altına aldı: Meteoroloji uyarmıştı! Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Afrika ve Suriye üzerinden gelecek toz taşınımına karşı uyarısı sonrası bugün sabahın erken saatlerinde toz bulutu, Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'de yoğunlaştı.

Çöl tozu ve toz taşınımı şehirleri etkisi altına aldı: Meteoroloji uyarmıştı! Günlerce sürecek

YÜKSEK TEPELER GÖRÜNMEZ HALE GELDİ!

Görüş mesafesinin azaldığı şehirlerde toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta tozdan görünmez hale geldi.

Çöl tozu ve toz taşınımı şehirleri etkisi altına aldı: Meteoroloji uyarmıştı! Günlerce sürecek

Araçların üzerini tozla kaplayan taşınım nedeniyle bazı ilçelerde hava kalitesi de düştü.

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