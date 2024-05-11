Çöl tozu ve toz taşınımı şehirleri etkisi altına aldı: Meteoroloji uyarmıştı! Günlerce sürecek

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü. Kent merkezleri ve bazı ilçelerde toz taşınımı etkili oldu. Taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı, bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.