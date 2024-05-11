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Çöl tozu ve toz taşınımı şehirleri etkisi altına aldı: Meteoroloji uyarmıştı! Günlerce sürecek
Giriş Tarihi: 11.05.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
16:10
Çöl tozu ve toz taşınımı şehirleri etkisi altına aldı: Meteoroloji uyarmıştı! Günlerce sürecek
Meteoroloji uzmanları günlerdir toz taşınımı uyarısı yaparken Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin çöl tozu etkisi altına girdi. Görüş mesafesini düşüren tozla birlikte kuvvetli rüzgar da etkisini gösterdi. Toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta tozdan görünmez hale geldi.