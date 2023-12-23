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Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…
Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
11:00
Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…
Güvenlik güçleri Avustralya merkezli suç örgütü Comanchero'ya operasyon düzenledi. Sözde çete lideri Hakan Ayık gözaltına alınırken çete çökertildi. Örgütün Porsche, Ferrari ve Bentley marka araçları ise İstanbul Emniyeti'ne tahsis edildi.