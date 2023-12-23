Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı, uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero "Suç işlemek için örgüt kurmak", "Kurulan örgüte üye olmak", "Uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak" suçlarına yönelik yapılan operasyonla çökertilmişti.