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Haberler Yaşam Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…
Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 11:00

Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

Güvenlik güçleri Avustralya merkezli suç örgütü Comanchero'ya operasyon düzenledi. Sözde çete lideri Hakan Ayık gözaltına alınırken çete çökertildi. Örgütün Porsche, Ferrari ve Bentley marka araçları ise İstanbul Emniyeti'ne tahsis edildi.

Emir SOMER
Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

Güvenlik güçleri, suç örgütlerine geçit vermedi. Kasım ayında yapılan operasyonlarda Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı Comanchero adlı uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi.

Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgütün mal varlıklarına el konulduğunu söyledi.

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Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu" suçu kapsamında olduğu için el konulan araçların İstanbul Emniyeti'ne tahsis ettirilmesini talep etti.

Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

Buna göre aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley marka lüks araçların bulunduğu arabalar giydirme yapılarak kullanılmak üzere İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı, uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero "Suç işlemek için örgüt kurmak", "Kurulan örgüte üye olmak", "Uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığını aklamak" suçlarına yönelik yapılan operasyonla çökertilmişti.

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