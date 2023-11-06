Comanchero operasyonunda çarpıcı detaylar: Kara para aklama yöntemleri şaşırttı!

İstanbul'da polisin operasyonuyla çökertilen Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'Reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı 'Comanchero' isimli uluslararası silahlı organize suç örgütünün 5'i kırmızı bültenle aranan toplam 40 şüphelisi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Hakan Ayık ve örgüt yöneticilerinin olduğu 18 kişi tutuklanırken 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.