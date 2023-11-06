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Haberler Yaşam Comanchero operasyonunda çarpıcı detaylar: Kara para aklama yöntemleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 06.11.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 14:54

Comanchero operasyonunda çarpıcı detaylar: Kara para aklama yöntemleri şaşırttı!

Uluslararası suç örgütü "Comanchero" ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında suç örgütü lideri Hakan Ayık ile örgüt yöneticileri Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Şaki'nin de bulunduğu 18 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Lider kadronun Hakan Ayık önderliğinde Türkiye'ye geldiği anlaşıldı. Ayrıca malvarlığı değerlerini aklamak ve para transferlerinin sorunsuzca yapılması için döviz bürosu çalıştırdıkları, sıcak para döngüsünü sağlamak adına otel işlettikleri ortaya çıktı. İşte Comanchero operasyonunun detayları

Deniz YUSUFOĞLU
Comanchero operasyonunda çarpıcı detaylar: Kara para aklama yöntemleri şaşırttı!

İstanbul'da polisin operasyonuyla çökertilen Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini 'Reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı 'Comanchero' isimli uluslararası silahlı organize suç örgütünün 5'i kırmızı bültenle aranan toplam 40 şüphelisi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Hakan Ayık ve örgüt yöneticilerinin olduğu 18 kişi tutuklanırken 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Comanchero operasyonunda çarpıcı detaylar: Kara para aklama yöntemleri şaşırttı!

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ
'Comanchero' suç örgütüne ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısına göre, 'Comanchero Outlaw Motorcycle Gang' olarak bilinen organize suç örgütünün 1968 yılında Avustralya'da kuruldu.

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Comanchero operasyonunda çarpıcı detaylar: Kara para aklama yöntemleri şaşırttı!

Birçok yasadışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlarından kabul edildiği ve küresel çapta faaliyet gösterdiği kaydedildi. Örgütün uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığının gizli bir yazışma programı olan 'Anom Enterprise' isimli platformun çözümlenmesi sonucu deşifre edildiği belirtildi.

Comanchero operasyonunda çarpıcı detaylar: Kara para aklama yöntemleri şaşırttı!

TÜRKİYE LİDERİ HAKAN AYIK
Uluslararası örgütte Hakan Ayık'ın 'Türkiye grubunun lideri' konumunda bulunduğu, kendisinin algılanan etkisini Hong Kong'un güneyindeki denizcilik girişiminin, yani bin kilogram kokainin denizden teslimi başarısıyla kanıtlandığı aktarıldı.

Comanchero operasyonunda çarpıcı detaylar: Kara para aklama yöntemleri şaşırttı!

Sevk yazısında, şüpheli Ayık'ın İstanbul'da bir otelde suç girişimleri üzerinde işbirliği yapan yatırımcılar arasındaki toplantıları ayarlayıp girişimlerin buradan izlenmesini organize ettiği yer aldı.

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