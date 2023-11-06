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Comanchero operasyonunda çarpıcı detaylar: Kara para aklama yöntemleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 06.11.2023 14:54
Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
14:54
Comanchero operasyonunda çarpıcı detaylar: Kara para aklama yöntemleri şaşırttı!
Uluslararası suç örgütü "Comanchero" ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında suç örgütü lideri Hakan Ayık ile örgüt yöneticileri Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Şaki'nin de bulunduğu 18 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Lider kadronun Hakan Ayık önderliğinde Türkiye'ye geldiği anlaşıldı. Ayrıca malvarlığı değerlerini aklamak ve para transferlerinin sorunsuzca yapılması için döviz bürosu çalıştırdıkları, sıcak para döngüsünü sağlamak adına otel işlettikleri ortaya çıktı. İşte Comanchero operasyonunun detayları