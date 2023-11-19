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Giriş Tarihi: 19.11.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 13:41

Çöp evde bulunan çocuktan haber var! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu!

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay Bursa'da yaşanmıştı. Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in içler acısı hali vicdanları sızlatmıştı. Küçük Cem tedavisinin ardından devlet korumasına alınmıştı. Kötü günleri geride bırakan 10 yaşındaki Cem Muhammet ile annesi Yasemin Acar hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Cem'in son hali ise herkesi şaşırttı. İşte haberin ayrıntıları.

DHA
Çöp evde bulunan çocuktan haber var! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu!

Türkiye onu çöp evde bulunan çocuk olarak tanıdı. Ekipler onu çöpe dönen bir dairenin kilitli odasında bulduğunda yarı baygındı. Tam bir yıl boyunca teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından alıkonulan Cem, Antalya'da yaşayan annesinin yanına yollandı ve burada devlet tarafından koruma altına alındı.

Çöp evde bulunan çocuktan haber var! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu!

TÜRKİYE CEM MUHAMMET'İ KONUŞMUŞTU
Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından, annesi Yasemin Acar'a teslim edilen Cem Muhammet, hayatında yeni bir sayfa açtı. Hiç okula gitmeyen Cem, geçen yıl 1. sınıfı başarıyla tamamladı. Sınıf atlama yöntemiyle eğitimine bu yıl 3'üncü sınıfta devam ettiği açıklandı.

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Çöp evde bulunan çocuktan haber var! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu!

ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUĞUN SON HALİ SEVİNDİRDİ
Yeni taşındıkları evde yeni bir hayat kurduklarını belirten anne Yasemir Acar, şu açıklamaları yaptı: "Yaz tatilinin ardından, okullar açıldıktan sonra Cem yanıma döndü. Biz o süreci devlete saygılı bir şekilde bekledik. Çocuğun fiziksel takibi var, psikolojik takibi yapıldı. Benim bunlara zaten gücüm yetmeyebilirdi. Devlet destek verdi sağ olsun profesyonel olarak. Benim de saygım sonsuz, baştan beri söylüyorum. Olması gereken oldu. Herkes hak ettiği yerde şimdi.

Çöp evde bulunan çocuktan haber var! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu!

Sınıf atlatma yapıldı şu anda 3'üncü sınıfta. 1'inci sınıftaydı ilk yıl, 1'inci sınıfı okudu, seneye de 5'e atlatılacak. Çok zeki, notları da çok başarılı. Seneye artık yaşıtlarıyla birlikte okuyacak. Matematiği çok iyi, süper. En yüksek notu matematik. Hatta geçen sınıf 2'ncisi oldu yapılan testte. Ben sözelciyim, o matematikçi."

Çöp evde bulunan çocuktan haber var! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu!

18 KİLO ALDI 35 OLDU
Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu, kilo alıp, boyunun uzadığını söyleyen Yasemin Acar, Cem Muhammet'in yaşadığı travmayı atlatmaya başladığını, psikolojik tedavisinin de sürdüğünü belirterek, "Bana söylenen şuydu, 'Anlatana kadar soru sorma' dediler. Ben de sormadım. İlk yaz tatilinde, ev iznine geldiğinde başka şeyler de anlattı. Yemek verilmemesi, aç bırakılması dışında başka işkenceler de olduğunu. Onları açamıyorum, travma olarak tekrarlanmasın diye. Çok güçlü, çok metanetli bir çocuk, pek çok yetişkinden daha metanetli bir çocuk. Yetişkin gibi. Çok şükür baya yol katettik, çok şükür hayatta kaldı, başardık. Şu anda boyu 1,52, kilosu ise 35, hızlı kilo aldı" dedi.

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