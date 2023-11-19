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Çöp evde bulunan çocuktan haber var! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu!
Giriş Tarihi: 19.11.2023 13:41
Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
13:41
Çöp evde bulunan çocuktan haber var! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu!
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay Bursa'da yaşanmıştı. Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in içler acısı hali vicdanları sızlatmıştı. Küçük Cem tedavisinin ardından devlet korumasına alınmıştı. Kötü günleri geride bırakan 10 yaşındaki Cem Muhammet ile annesi Yasemin Acar hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Cem'in son hali ise herkesi şaşırttı. İşte haberin ayrıntıları.