Çöp evde bulunan çocuktan haber var! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu!

18 KİLO ALDI 35 OLDU

Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu, kilo alıp, boyunun uzadığını söyleyen Yasemin Acar, Cem Muhammet'in yaşadığı travmayı atlatmaya başladığını, psikolojik tedavisinin de sürdüğünü belirterek, "Bana söylenen şuydu, 'Anlatana kadar soru sorma' dediler. Ben de sormadım. İlk yaz tatilinde, ev iznine geldiğinde başka şeyler de anlattı. Yemek verilmemesi, aç bırakılması dışında başka işkenceler de olduğunu. Onları açamıyorum, travma olarak tekrarlanmasın diye. Çok güçlü, çok metanetli bir çocuk, pek çok yetişkinden daha metanetli bir çocuk. Yetişkin gibi. Çok şükür baya yol katettik, çok şükür hayatta kaldı, başardık. Şu anda boyu 1,52, kilosu ise 35, hızlı kilo aldı" dedi.