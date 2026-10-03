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Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı
Giriş Tarihi: 03.10.2026 22:45
Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 22:49
Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı
İngiltere'de vefat eden babalarının evini temizleyen aile üyeleri, eski ve tozlu bir mücevher kutusunun içinde 1930'lu yıllardan kalma bir kol saati buldu. İlk bakışta sıradan bir çelik saat gibi duran bu parça, açık artırmada uzmanların tahminlerini bile altüst ederek inanılmaz bir rakama ulaştı.