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Giriş Tarihi: 03.10.2026 22:45 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 22:49

Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı

İngiltere'de vefat eden babalarının evini temizleyen aile üyeleri, eski ve tozlu bir mücevher kutusunun içinde 1930'lu yıllardan kalma bir kol saati buldu. İlk bakışta sıradan bir çelik saat gibi duran bu parça, açık artırmada uzmanların tahminlerini bile altüst ederek inanılmaz bir rakama ulaştı.

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Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı

Ev temizliği yaparken kanepenin arasına düşmüş birkaç bozuk para bulmak hepimizi sevindirir. Ancak İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan bir ailenin sıradan ev temizliği, onları kelimenin tam anlamıyla bir gecede milyoner yaptı.

Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı

Camborne kasabasında hayatını kaybeden babalarının eşyalarını düzenleyen aile, yatak odasındaki eski bir mücevher kutusunu açtıklarında oldukça küçük, 28 milimetre çapında eski bir kol saatiyle karşılaştı.

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Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı

Aile aslında bu saatin tamamen değersiz olmadığını biliyordu; çünkü babaları hayattayken kızına çok nadir bir saate sahip olduğunu fısıldamış ve hatta 2011 yılındaki kişisel günlüğüne bu saatle ilgili gizemli bir not düşmüştü.

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Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı

ALTIN DEĞİL 'PASLANMAZ ÇELİK' OLMASI FİYATI UÇURDU!

Satış işlemleri için Hansons Auctioneers müzayede evine götürülen saate, uzmanlar önce 5 bin ile 10 bin sterlin arasında bir değer biçti. Ancak saatin mekanizması incelendiğinde ortada tarihi bir hazine olduğu anlaşıldı.

Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı

Bu saat, dünyanın en prestijli ve efsanevi lüks saat üreticilerinden birinin 1930'larda ürettiği, kasası özel olarak imzalanmış ve numaralandırılmış son derece nadir bir parçaydı. İşin en can alıcı noktası ise saatin altından değil 'paslanmaz çelikten' yapılmış olmasıydı!

Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı

O dönemde bu kalitedeki üst düzey lüks saatler genellikle sadece altın veya platin gibi değerli metallerden üretilirdi. Markanın o yıllarda paslanmaz çelikten ürettiği bu modelden günümüze ulaşan yok denecek kadar azdı. Üstelik yaklaşık 90 yıllık bu mekanik harikası, hala ilk günkü kusursuzluğunda tıkır tıkır çalışıyordu.

Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı

TELEFON HATTINDA 3.8 MİLYON LİRALIK SAVAŞ

Nadir çelik saatin haberi yayılınca, 25 Ağustos'taki açık artırma adeta bir "Zenginler Ligi"ne dönüştü. ABD, Japonya, Çin, Suudi Arabistan ve İngiltere'den milyarder koleksiyonerler saati alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Çöpe atacakken hayatları değişti! 90 yıllık saat 3.8 milyon liraya satıldı

Fiyat hızla tahminleri aşarak 52 bin sterlin seviyelerine ulaştıktan sonra, son büyük savaş Japonya'dan çevrimiçi katılan bir alıcı ile Çin'den telefonla bağlanan gizemli bir teklif sahibi arasında geçti. Çekiç, 59 bin sterlinlik (yaklaşık 3.8 milyon TL) rekor teklifle Çinli alıcı için indi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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