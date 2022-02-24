Çorum'da son dakika deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Çorum'un Kargı ilçesindeki depremin şiddeti 3.9 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Çorum depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 24 Şubat 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi