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Çorum’da az önce deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı (24 Şubat 2022)
Giriş Tarihi: 24.02.2022 14:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:51
Gelen son dakika deprem haberine göre Çorum Kargı merkez üssünde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Çorum'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor. Peki deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 24 Şubat 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi