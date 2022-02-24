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Haberler Yaşam Çorum’da az önce deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı (24 Şubat 2022)
Giriş Tarihi: 24.02.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:51

Çorum’da az önce deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı (24 Şubat 2022)

Gelen son dakika deprem haberine göre Çorum Kargı merkez üssünde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, Çorum'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yer alıyor. Peki deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 24 Şubat 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Çorum’da az önce deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı 24 Şubat 2022

Çorum'da son dakika deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Çorum'un Kargı ilçesindeki depremin şiddeti 3.9 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Çorum depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 24 Şubat 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Çorum’da az önce deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı 24 Şubat 2022

ÇORUM DEPREMİ!


AFAD Deprem
@DepremDairesi
#Deprem
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Kargi (Çorum)
Tarih-Saat : 24.02.2022, 12:51:33 TSİ
Enlem : 41.1636 N
Boylam : 34.4945 E
Derinlik : 11.11 km

#DEPREM
KARAKESE-KARGI (CORUM) https://maps.google.com/maps?q=41.1537,34.4495&ll=41.1537,34.4495&z=8
24.02.2022, 14:05:20 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km
#Kandilli

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

En son depremlerle ilgili verilere erişmek isteyenler aşağıda yer alan 24 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi linklerine tıklayarak güncel verilere ulaşabilirler.

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Çorum’da az önce deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı 24 Şubat 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Çorum’da az önce deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yayınlandı 24 Şubat 2022

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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