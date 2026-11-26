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ÇSKA Sofya - Trabzonspor maçı canlı izle! ÇSKA Sofya - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.11.2026 23:10
ÇSKA Sofya - Trabzonspor maçı canlı izle! ÇSKA Sofya - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken Trabzonspor, 4. hafta mücadelesinde deplasmanda ÇSKA Sofya ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililerin Avrupa kupasındaki kritik karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, "ÇSKA Sofya - Trabzonspor canlı izle" ve maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Beşiktaş-Hapoel Beerşeba karşılaşmasının uzaması nedeniyle yayın planında da değişiklik yaşanıyor.