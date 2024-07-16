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Haberler Yaşam ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Çukurova Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları sorgulama
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:48

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Çukurova Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları sorgulama

Çukurova Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemler gerçekleştirecek. Adaylar YÖK ATLAS üzerinden puan türlerine ve okumak istedikleri bölümlere göre ön lisans ve lisans programları için araştırmalara başlayacak. Çukurova Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin puanları ve kontenjanları inceleniyor. Çukurova Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümlerine öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinden tercih edebilecekler. İşte Çukurova Üniversitesi sıralaması ve taban puanları 2024

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Çukurova Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları sorgulama

Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması yakın mercek altına alındı. Antalya'nın en tercih edilen üniversitelerinden olan okul; sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olmak üzere ön lisans ve lisans bölümleriyle binlerce öğrencinin tercih listesinde ilk sıralarda geliyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan verilerle Çukurova Üniversitesi taban puanları araştırılıyor. İşte Çukurova Üniversitesi taban puanları ve kontenjanlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Çukurova Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları sorgulama

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Tıp SAY 200+5+0+0+50
255+7
245+7
245+7		 255
262
252
252		 10.995 (2023)
10.763 (2022)
9.202 (2021)
8.840 (2020)		 513,40574
511,45603
457,51887
512,41220
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Diş Hekimliği SAY 100+3+0+0+25
100+3
100+3
100+3		 128
103
103
103		 31.536 (2023)
30.100 (2022)
25.506 (2021)
24.400 (2020)		 481,36445
482,09529
424,51458
487,18114
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2		 90
72
72
72		 42.133 (2023)
43.123 (2022)
52.816 (2021)
57.900 (2020)		 468,14646
465,88332
388,95658
446,13756
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Eczacılık SAY 60+2+0+0+15
60+2
70+2
60+2		 77
62
72
62		 48.808 (2023)
46.476 (2022)
40.724 (2021)
38.800 (2020)		 460,53916
461,73729
403,37130
468,65496
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)		 SAY 70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2		 90
72
72
72		 54.080 (2023)
56.556 (2022)
68.193 (2021)
78.700 (2020)		 454,40800
450,03186
372,45058
422,28922
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 75+2+0+0+19
75+2
70+2
70+2		 96
77
72
72		 64.610 (2023)
68.930 (2022)
73.611 (2021)
68.200 (2020)		 443,05318
436,34885
367,06427
434,34397
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40+1+0+0+10
40+1
40+1
40+1		 51
41
41
41		 66.792 (2023)
64.092 (2022)
60.445 (2021)
58.800 (2020)		 440,71974
441,64703
380,51930
445,08981
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)		 SAY 70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2		 90
72
72
72		 85.256 (2023)
92.493 (2022)
103.526 (2021)
92.400 (2020)		 422,26372
412,51576
340,25266
407,51117
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2		 90
72
72
72		 103.900 (2023)
122.463 (2022)
141.251 (2021)
139.000 (2020)		 405,51917
386,17329
312,98478
364,52630
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2+0+0+20
80+2
80+2
80+2		 102
82
82
82		 109.675 (2023)
126.178 (2022)
138.373 (2021)
118.000 (2020)		 400,78470
383,17810
314,80660
382,08855
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 140+4+0+4+35
160+4
160+4
170+5		 183
164
164
175		 119.161 (2023)
121.769 (2022)
119.980 (2021)
125.000 (2020)		 393,33781
386,72540
327,44588
376,14850
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Veteriner Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 60+2+0+2+15
60+2
60+2
50+2		 79
62
62
52		 134.726 (2023)
117.428 (2022)
111.073 (2021)
118.000 (2020)		 382,00331
390,27018
334,14380
381,90208
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+0+20
80+2
80+2
80+2		 102
82
82
82		 146.271 (2023)
168.215 (2022)
180.277 (2021)
160.000 (2020)		 374,18788
354,49498
291,39966
348,81766
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Bilimleri SAY 30+1+0+1+8


 40


 157.490 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 367,13138
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Mimarlık SAY 90+3+0+0+23
90+3
90+3
90+3		 116
93
93
93		 177.913 (2023)
174.452 (2022)
164.191 (2021)
137.000 (2020)		 355,55165
350,86063
299,64044
365,90519
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+18
70+2
80+2
80+2		 92
72
82
82		 197.335 (2023)
190.336 (2022)
199.480 (2021)
202.000 (2020)		 345,80446
342,15352
282,45704
323,94992
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Matematik SAY 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 79
62
62
62		 210.145 (2023)
226.220 (2022)
259.554 (2021)
246.000 (2020)		 339,90178
325,15955
259,75182
303,47365
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2		 65
52
52
52		 227.348 (2023)
223.378 (2022)
213.968 (2021)
216.000 (2020)		 332,65459
326,40512
276,33350
316,83245
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Otomotiv Mühendisliği SAY 60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2		 77
62
62
62		 237.918 (2023)
261.546 (2022)
288.831 (2021)
265.000 (2020)		 328,51111
311,03240
250,92896
295,52848
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2		 65
52
42
52		 251.739 (2023)
292.205 (2022)
Dolmadı (2021)
279.000 (2020)		 323,34335
300,44272
Dolmadı
290,42576
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Bitki Koruma SAY 50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2		 67
52
52
52		 257.984 (2023)
253.156 (2022)
256.573 (2021)
256.000 (2020)		 321,09470
314,13606
260,70467
299,21320
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği SAY 80+2+0+0+20
80+2
80+2
80+2		 102
82
82
82		 265.922 (2023)
282.868 (2022)
294.761 (2021)
243.000 (2020)		 318,36533
303,51726
249,28086
304,48379
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Kimya SAY 20+1+0+1+5
20+1
20+1
20+1		 27
21
21
21		 285.374 (2023)
304.198 (2022)
339.610 (2021)
339.000 (2020)		 312,04715
296,63093
237,84522
270,82931
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 65+2+0+2+16
65+2
65+2
65+2		 85
67
67
67		 286.743 (2023)
279.039 (2022)
279.202 (2021)
239.000 (2020)		 311,62215
304,85697
253,67913
306,09595
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Maden Mühendisliği SAY 20+1+0+0+5
20+1
20+1
20+1		 9
4
5
3		 290.544 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 310,44879
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
2+0
 1
1

 290.886 (2023)
44.818 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 310,34156
463,79875
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1+0+0+5
20+1
20+1
20+1		 10
5
3
6		 291.427 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 310,18294
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Tekstil Mühendisliği SAY 30+1+0+0+8
20+1
20+1
20+1		 34
21
10
17		 293.182 (2023)
282.536 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 309,65909
303,63987
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İstatistik SAY 30+1+0+1+8
30+1
30+1
30+1		 39
31
14
31		 294.063 (2023)
360.591 (2022)
Dolmadı (2021)
438.000 (2020)		 309,40190
280,81777
Dolmadı
247,34940
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Jeoloji Mühendisliği SAY 20+1+0+0+5
20+1
15+1
20+1		 5
1
2
 297.598 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,36661
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği SAY 30+1+0+0+8
30+1

 30
29

 299.314 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 307,86728
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Biyomedikal Mühendisliği SAY 45+2+0+0+11
60+2
60+2
60+2		 32
31
42
62		 299.698 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
283.000 (2020)		 307,74853
Dolmadı
Dolmadı
289,06583
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Fizik SAY 20+1+0+1+5
20+1
20+1
20+1		 26
21
10
21		 332.535 (2023)
371.807 (2022)
Dolmadı (2021)
428.000 (2020)		 298,73059
278,07234
Dolmadı
249,26056
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Bahçe Bitkileri SAY 50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2		 67
52
52
52		 346.948 (2023)
332.196 (2022)
336.867 (2021)
327.000 (2020)		 295,06387
288,42119
238,50366
274,43347
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Biyoloji SAY 50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2		 67
52
43
52		 360.348 (2023)
361.537 (2022)
Dolmadı (2021)
394.000 (2020)		 291,84627
280,58271
Dolmadı
256,77216
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Tarla Bitkileri SAY 50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2		 67
52
41
52		 398.386 (2023)
383.874 (2022)
Dolmadı (2021)
390.000 (2020)		 283,39642
275,20455
Dolmadı
257,69352
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2+0+2+18
70+2
70+2
70+2		 92
72
40
72		 433.211 (2023)
471.116 (2022)
Dolmadı (2021)
405.000 (2020)		 276,51254
257,86103
Dolmadı
254,42638
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30+1+0+1+8
30+1
30+1
30+1		 40
31
11
31		 448.356 (2023)
429.250 (2022)
Dolmadı (2021)
437.000 (2020)		 273,76471
265,57140
Dolmadı
247,44924
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30+1+0+1+8
30+1
30+1
30+1		 40
31
7
31		 451.567 (2023)
468.165 (2022)
Dolmadı (2021)
420.000 (2020)		 273,17842
258,38159
Dolmadı
250,95094
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Su Ürünleri Mühendisliği SAY 35+1+0+1+9
20+1
20+1
20+1		 46
21

21		 544.737 (2023)
544.083 (2022)
Dolmadı (2021)
587.000 (2020)		 258,49179
246,80066
Dolmadı
223,62732
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Zootekni SAY 40+1+0+1+10
40+1
40+1
40+1		 52
41
2
41		 560.108 (2023)
575.499 (2022)
Dolmadı (2021)
534.000 (2020)		 256,40399
242,69651
Dolmadı
230,55997
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İstatistik
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0		 1
2

2		 955.513 (2023)
507.276 (2022)
Dolmadı (2021)
590.000 (2020)		 218,30446
252,06344
Dolmadı
223,31166
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İç Mimarlık
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0
2+0
 2
1

 1.022.454 (2023)
604.813 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 213,13437
239,19039
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Tarla Bitkileri
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0

 1


 1.266.870 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 193,92371
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Çevre Mühendisliği SAY 20+1+0+0+5
20+1
15+1
20+1
4
2
 — (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
2+0


1		 — (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Tıp
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
1

1		 — (2023)
33.495 (2022)
Dolmadı (2021)
31.100 (2020)
477,76997
Dolmadı
478,21614
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Hukuk EA 190+5+0+0+48
190+5
190+5
200+5		 243
195
195
205		 21.410 (2023)
27.255 (2022)
32.539 (2021)
16.700 (2020)		 418,96471
420,21523
362,88286
421,00966
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği EA 50+2+0+0+13
50+2
50+2
60+2		 65
52
52
62		 64.454 (2023)
83.385 (2022)
85.039 (2021)
84.300 (2020)		 388,64013
386,54774
327,51656
371,79410
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Psikoloji EA 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2		 104
82
82
82		 76.914 (2023)
87.656 (2022)
89.123 (2021)
53.100 (2020)		 382,32071
384,48937
325,43582
388,50942
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2		 90
72
72
72		 100.277 (2023)
115.860 (2022)
104.108 (2021)
69.600 (2020)		 371,83518
371,97179
318,43041
379,22673
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İşletme
(İngilizce)		 EA 50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2		 67
52
52
52		 208.456 (2023)
222.294 (2022)
239.268 (2021)
249.000 (2020)		 337,25587
336,73917
275,73544
310,76070
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 40+1+0+1+10
40+1
40+1
40+1		 52
41
41
41		 209.695 (2023)
213.181 (2022)
203.681 (2021)
187.000 (2020)		 336,94985
339,16748
284,45987
329,63387
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20+1+0+0+5
20+1
20+1
20+1		 6
6
9
19		 294.853 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 318,94777
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İktisat
(İngilizce)		 EA 50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2		 66
52
52
52		 300.837 (2023)
322.410 (2022)
364.638 (2021)
331.000 (2020)		 317,83073
314,72568
252,51159
291,14021
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 79
62
62
62		 303.448 (2023)
309.718 (2022)
313.868 (2021)
291.000 (2020)		 317,36763
317,15760
260,88195
300,11700
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İşletme EA 100+3+0+3+25
100+3
100+3
100+3		 131
103
103
103		 372.882 (2023)
390.770 (2022)
428.179 (2021)
430.000 (2020)		 305,83091
302,94256
243,32645
272,32651
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Grafik EA 40+1+0+1+10
40+1
40+1
30+1		 52
41
41
31		 388.166 (2023)
451.256 (2022)
464.920 (2021)
579.000 (2020)		 303,54673
293,96693
238,57863
250,52485
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Maliye EA 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 79
62
62
62		 437.297 (2023)
428.617 (2022)
443.368 (2021)
394.000 (2020)		 296,55487
297,24015
241,31977
278,59516
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Tarım Ekonomisi EA 45+2+0+2+11
45+2
45+2
45+2		 60
47
47
47		 442.639 (2023)
471.623 (2022)
449.624 (2021)
462.000 (2020)		 295,82773
291,19761
240,50782
267,22476
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İktisat EA 100+3+0+3+25
100+3
100+3
100+3		 131
103
103
103		 524.164 (2023)
526.479 (2022)
562.436 (2021)
557.000 (2020)		 285,53121
284,23766
223,72241
253,41611
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Arkeoloji EA 50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2		 67
52
24
52		 532.526 (2023)
748.853 (2022)
Dolmadı (2021)
744.000 (2020)		 284,53661
261,03721
Dolmadı
231,67904
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İşletme
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2		 104
82
75
82		 574.644 (2023)
581.101 (2022)
Dolmadı (2021)
575.000 (2020)		 279,73599
277,85896
Dolmadı
251,03498
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Ekonometri
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 77
62
18
62		 604.209 (2023)
708.203 (2022)
Dolmadı (2021)
713.000 (2020)		 276,47409
264,81907
Dolmadı
234,90379
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Maliye
(İÖ)(Ücretli)		 EA 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 79
62
36
62		 680.134 (2023)
653.936 (2022)
Dolmadı (2021)
563.000 (2020)		 268,62564
270,10753
Dolmadı
252,64393
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Ekonometri EA 70+2+0+2+18
70+2
70+2
70+2		 92
72
8
72		 747.527 (2023)
800.120 (2022)
Dolmadı (2021)
766.000 (2020)		 262,18144
256,48168
Dolmadı
229,48422
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan İşletme Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İşletme EA 40+1+0+1+10
40+1
40+1
40+1		 52
41
3
41		 792.768 (2023)
883.126 (2022)
Dolmadı (2021)
916.000 (2020)		 258,03003
249,56755
Dolmadı
216,19928
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 90+3+0+0+23
90+3
90+3
90+3		 116
93
93
93		 17.144 (2023)
15.867 (2022)
13.672 (2021)
12.000 (2020)		 429,15887
424,68364
395,69709
414,59540
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Almanca Öğretmenliği DİL 50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2		 65
52
52
52		 39.920 (2023)
43.153 (2022)
40.475 (2021)
40.100 (2020)		 372,78889
347,71833
309,33334
317,40632
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Fransızca Öğretmenliği DİL 40+1+0+0+10
40+1
40+1
40+1		 51
41
41
41		 60.190 (2023)
56.084 (2022)
54.801 (2021)
51.300 (2020)		 328,24471
315,62576
266,21901
282,94141
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Fransızca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu)		 DİL 2+0+0+0+0
2+0
2

 — (2023)
99.200 (2022)
— (2021)
— (2020)
223,14858
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2		 90
72
72
72		 14.883 (2023)
17.776 (2022)
16.236 (2021)
15.300 (2020)		 408,59672
406,18406
362,36361
394,23389
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 45+2+0+0+11
45+2
45+2
45+2		 58
47
47
47		 21.135 (2023)
25.867 (2022)
16.298 (2021)
15.900 (2020)		 400,20135
396,50158
362,27798
393,33790
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2		 65
52
52
52		 51.817 (2023)
65.998 (2022)
53.503 (2021)
44.600 (2020)		 375,36893
368,38929
326,96863
362,46323
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2		 104
82
82
82		 115.752 (2023)
126.401 (2022)
137.729 (2021)
116.000 (2020)		 348,11340
344,96831
292,40310
327,27143
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 79
62
62
62		 145.601 (2023)
218.248 (2022)
199.074 (2021)
156.000 (2020)		 339,22123
322,46558
276,74730
314,77132
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 145+4+0+4+36
145+4
145+4
160+4		 189
149
149
164		 187.909 (2023)
160.396 (2022)
135.861 (2021)
95.800 (2020)		 328,64607
335,47640
292,96671
335,18144
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İletişim Bilimleri SÖZ 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 79
62
62
62		 215.664 (2023)
326.827 (2022)
333.081 (2021)
296.000 (2020)		 322,67420
303,94128
252,40887
283,40410
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 79
62
62
62		 241.727 (2023)
355.166 (2022)
355.181 (2021)
298.000 (2020)		 317,56499
299,83074
249,13870
282,92977
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 125+4+0+4+31
125+4
125+4
140+4		 164
129
129
144		 382.930 (2023)
344.420 (2022)
309.828 (2021)
190.000 (2020)		 295,25956
301,34843
256,03083
305,85159
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15+0+0+1+4
15+0
15+0
 19
15
15
 521.687 (2023)
582.583 (2022)
562.571 (2021)
— (2020)		 278,51424
269,36391
203,04171
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.)
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 15+0+0+1+4
15+0
15+0
 19
15
15
 817.174 (2023)
780.446 (2022)
470.836 (2021)
— (2020)		 249,60581
253,41450
233,77193
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Anestezi TYT 50+2+0+2+13
75+2		 67
77		 289.326 (2023)
315.037 (2022)		 374,65852
365,55899
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+13
75+2		 67
77		 337.347 (2023)
332.930 (2022)		 364,83995
361,74772
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2+0+2+13
75+2		 67
77		 374.016 (2023)
424.623 (2022)		 358,23035
344,97123
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2+0+2+13
70+2		 67
72		 413.799 (2023)
539.256 (2022)		 351,67367
328,28112
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 50+2+0+2+13
70+2		 67
72		 435.530 (2023)
502.277 (2022)		 348,36369
333,30172
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50+2+0+2+13
70+2		 67
72		 444.212 (2023)
501.565 (2022)		 347,07969
333,39809
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50+2+0+2+13
75+2		 67
77		 454.938 (2023)
506.050 (2022)		 345,54289
332,76821
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi TYT 50+2+0+2+13
70+2		 67
72		 479.165 (2023)
552.811 (2022)		 342,14534
326,53008
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2+0+2+20
80+2		 104
82		 495.025 (2023)
509.247 (2022)		 340,02407
332,32562
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 85+3+0+3+21
85+3		 112
88		 567.567 (2023)
889.415 (2022)		 330,93323
292,12285
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2+0+2+19
75+2		 98
77		 634.760 (2023)
657.841 (2022)		 323,30450
314,24689
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 718.272 (2023)
850.198 (2022)		 314,79283
295,50701
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Elektrik TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 719.240 (2023)
785.940 (2022)		 314,69825
301,38518
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 50+2+0+2+13
70+2		 67
72		 720.777 (2023)
937.295 (2022)		 314,54976
288,15490
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Aladağ Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 744.735 (2023)
819.837 (2022)		 312,24210
298,24183
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 55+2+0+2+14
55+2		 73
57		 751.729 (2023)
815.562 (2022)		 311,58830
298,62821
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 784.945 (2023)
822.989 (2022)		 308,50951
297,94834
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 55+2+0+2+14
55+2		 73
57		 829.141 (2023)
816.410 (2022)		 304,58587
298,55424
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2+0+2+20
80+2		 104
82		 835.776 (2023)
1.000.491 (2022)		 304,00104
283,16715
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 45+2+0+2+11
45+2		 60
47		 886.983 (2023)
1.036.991 (2022)		 299,63899
280,38578
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Makine TYT 65+2+0+2+16
65+2		 85
67		 939.569 (2023)
927.249 (2022)		 295,35316
288,97429
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 949.866 (2023)
969.365 (2022)		 294,51533
285,57337
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 955.732 (2023)
990.587 (2022)		 294,04584
283,91967
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 55+2+0+2+14
55+2		 73
57		 967.842 (2023)
1.091.644 (2022)		 293,10195
276,37123
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80+2+0+2+20
80+2		 104
82		 1.010.280 (2023)
1.052.439 (2022)		 289,84111
279,23039
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2+0+2+13
51+2		 67
53		 1.026.397 (2023)
1.158.369 (2022)		 288,61520
271,68718
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.028.643 (2023)
1.097.885 (2022)		 288,44324
275,92995
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi TYT 55+2+0+2+14
55+2		 73
57		 1.057.954 (2023)
983.374 (2022)		 286,25863
284,47508
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Aladağ Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.103.965 (2023)
1.127.245 (2022)		 282,89254
273,84550
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 25+1+0+1+6
25+1		 33
26		 1.108.299 (2023)
1.200.108 (2022)		 282,57557
268,87539
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Emlak Yönetimi TYT 55+2+0+2+14
55+2		 73
57		 1.122.039 (2023)
1.330.718 (2022)		 281,58496
260,53676
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30+1+0+1+8
30+1		 40
31		 1.125.432 (2023)
1.258.763 (2022)		 281,34399
265,03175
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.127.530 (2023)
1.214.429 (2022)		 281,19300
267,93149
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Elektrik TYT 35+1+0+1+9
35+1		 46
36		 1.131.496 (2023)
1.087.978 (2022)		 280,91160
276,63564
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2+0+2+14
55+2		 73
57		 1.141.329 (2023)
1.129.820 (2022)		 280,21837
273,66183
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.142.539 (2023)
1.143.806 (2022)		 280,13460
272,69584
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Makine TYT 35+1+0+1+9
35+1		 46
36		 1.210.256 (2023)
1.217.113 (2022)		 275,39526
267,75300
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.225.045 (2023)
1.208.075 (2022)		 274,39145
268,34038
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 60+2+0+2+15
62+2		 79
64		 1.239.724 (2023)
1.400.901 (2022)		 273,40005
256,33140
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 1.253.652 (2023)
1.207.748 (2022)		 272,46779
268,36370
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Su Altı Teknolojisi TYT 25+1+0+1+6
25+1		 33
26		 1.300.050 (2023)
1.402.077 (2022)		 269,38080
256,26380
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 1.322.623 (2023)
1.238.820 (2022)		 267,91484
266,32730
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Elektrik TYT 55+2+0+2+14
55+2		 73
57		 1.335.800 (2023)
1.306.264 (2022)		 267,05821
262,03063
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Teknolojisi TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.377.210 (2023)
1.414.448 (2022)		 264,39889
255,55111
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.384.713 (2023)
1.381.179 (2022)		 263,90999
257,49047
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.444.437 (2023)
1.462.864 (2022)		 260,17812
252,76746
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 30+1+0+1+8
30+1		 40
31		 1.489.178 (2023)
1.569.639 (2022)		 257,44201
246,93896
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.524.116 (2023)
1.578.556 (2022)		 255,33030
246,47823
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.559.644 (2023)
1.812.693 (2022)		 253,22335
234,89394
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Aladağ Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Madencilik Teknolojisi TYT 20+1+0+1+5
20+1		 27
21		 1.573.850 (2023)
1.700.794 (2022)		 252,38644
240,23310
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Makine TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.574.096 (2023)
1.596.977 (2022)		 252,37171
245,50318
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30+1+0+1+8
30+1		 40
31		 1.612.452 (2023)
1.864.534 (2022)		 250,12086
232,51071
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 30+1+0+1+8
30+1		 40
31		 1.613.012 (2023)
1.643.459 (2022)		 250,08760
243,12188
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 1.617.096 (2023)
1.699.729 (2022)		 249,85337
240,28406
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 1.626.142 (2023)
1.726.552 (2022)		 249,32155
238,97908
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45+2+0+2+11
45+2		 60
47		 1.644.764 (2023)
1.727.206 (2022)		 248,24349
238,94854
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.645.426 (2023)
1.794.734 (2022)		 248,20582
235,72812
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.646.432 (2023)
1.826.019 (2022)		 248,14633
234,28032
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.648.234 (2023)
1.854.499 (2022)		 248,03951
232,96805
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu
(Devlet) (ADANA)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.657.662 (2023)
1.514.080 (2022)		 247,50051
249,92813
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Pazarlama TYT 30+1+0+1+8
30+1		 40
31		 1.665.592 (2023)
1.768.348 (2022)		 247,04148
236,96939
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Tarım Makineleri TYT 30+1+0+1+8
30+1		 40
31		 1.668.453 (2023)
1.688.585 (2022)		 246,87854
240,83819
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Pozantı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25+1+0+1+6
25+1		 33
26		 1.709.082 (2023)
1.728.529 (2022)		 244,56830
238,88205
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 1.718.136 (2023)
1.963.373 (2022)		 244,06316
228,16717
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Seracılık TYT 25+1+0+1+6
25+1		 33
26		 1.739.264 (2023)
1.809.230 (2022)		 242,87324
235,05146
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 25+1+0+1+6
25+1		 33
26		 1.784.527 (2023)
1.740.645 (2022)		 240,37105
238,30198
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Pozantı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 20+1+0+1+5
20+1		 27
21		 1.784.630 (2023)
1.857.560 (2022)		 240,36604
232,83044
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Pozantı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.807.695 (2023)
1.948.447 (2022)		 239,10884
228,80297
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30+1+0+1+8
30+1		 40
31		 1.843.502 (2023)
1.837.177 (2022)		 237,16216
233,76388
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