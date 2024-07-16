ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024 PDF: Çukurova Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları sorgulama

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|200+5+0+0+50
255+7
245+7
245+7
|255
262
252
252
|10.995 (2023)
10.763 (2022)
9.202 (2021)
8.840 (2020)
|513,40574
511,45603
457,51887
512,41220
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3+0+0+25
100+3
100+3
100+3
|128
103
103
103
|31.536 (2023)
30.100 (2022)
25.506 (2021)
24.400 (2020)
|481,36445
482,09529
424,51458
487,18114
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2
|90
72
72
72
|42.133 (2023)
43.123 (2022)
52.816 (2021)
57.900 (2020)
|468,14646
465,88332
388,95658
446,13756
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|60+2+0+0+15
60+2
70+2
60+2
|77
62
72
62
|48.808 (2023)
46.476 (2022)
40.724 (2021)
38.800 (2020)
|460,53916
461,73729
403,37130
468,65496
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)
|SAY
|70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2
|90
72
72
72
|54.080 (2023)
56.556 (2022)
68.193 (2021)
78.700 (2020)
|454,40800
450,03186
372,45058
422,28922
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|75+2+0+0+19
75+2
70+2
70+2
|96
77
72
72
|64.610 (2023)
68.930 (2022)
73.611 (2021)
68.200 (2020)
|443,05318
436,34885
367,06427
434,34397
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40+1+0+0+10
40+1
40+1
40+1
|51
41
41
41
|66.792 (2023)
64.092 (2022)
60.445 (2021)
58.800 (2020)
|440,71974
441,64703
380,51930
445,08981
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)
|SAY
|70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2
|90
72
72
72
|85.256 (2023)
92.493 (2022)
103.526 (2021)
92.400 (2020)
|422,26372
412,51576
340,25266
407,51117
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2
|90
72
72
72
|103.900 (2023)
122.463 (2022)
141.251 (2021)
139.000 (2020)
|405,51917
386,17329
312,98478
364,52630
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2+0+0+20
80+2
80+2
80+2
|102
82
82
82
|109.675 (2023)
126.178 (2022)
138.373 (2021)
118.000 (2020)
|400,78470
383,17810
314,80660
382,08855
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|140+4+0+4+35
160+4
160+4
170+5
|183
164
164
175
|119.161 (2023)
121.769 (2022)
119.980 (2021)
125.000 (2020)
|393,33781
386,72540
327,44588
376,14850
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Veteriner Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
50+2
|79
62
62
52
|134.726 (2023)
117.428 (2022)
111.073 (2021)
118.000 (2020)
|382,00331
390,27018
334,14380
381,90208
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+0+20
80+2
80+2
80+2
|102
82
82
82
|146.271 (2023)
168.215 (2022)
180.277 (2021)
160.000 (2020)
|374,18788
354,49498
291,39966
348,81766
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Bilimleri
|SAY
|30+1+0+1+8
—
—
—
|40
—
—
—
|157.490 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|367,13138
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|90+3+0+0+23
90+3
90+3
90+3
|116
93
93
93
|177.913 (2023)
174.452 (2022)
164.191 (2021)
137.000 (2020)
|355,55165
350,86063
299,64044
365,90519
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+18
70+2
80+2
80+2
|92
72
82
82
|197.335 (2023)
190.336 (2022)
199.480 (2021)
202.000 (2020)
|345,80446
342,15352
282,45704
323,94992
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|79
62
62
62
|210.145 (2023)
226.220 (2022)
259.554 (2021)
246.000 (2020)
|339,90178
325,15955
259,75182
303,47365
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2
|65
52
52
52
|227.348 (2023)
223.378 (2022)
213.968 (2021)
216.000 (2020)
|332,65459
326,40512
276,33350
316,83245
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2
|77
62
62
62
|237.918 (2023)
261.546 (2022)
288.831 (2021)
265.000 (2020)
|328,51111
311,03240
250,92896
295,52848
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2
|65
52
42
52
|251.739 (2023)
292.205 (2022)
Dolmadı (2021)
279.000 (2020)
|323,34335
300,44272
Dolmadı
290,42576
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2
|67
52
52
52
|257.984 (2023)
253.156 (2022)
256.573 (2021)
256.000 (2020)
|321,09470
314,13606
260,70467
299,21320
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+20
80+2
80+2
80+2
|102
82
82
82
|265.922 (2023)
282.868 (2022)
294.761 (2021)
243.000 (2020)
|318,36533
303,51726
249,28086
304,48379
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1+0+1+5
20+1
20+1
20+1
|27
21
21
21
|285.374 (2023)
304.198 (2022)
339.610 (2021)
339.000 (2020)
|312,04715
296,63093
237,84522
270,82931
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|65+2+0+2+16
65+2
65+2
65+2
|85
67
67
67
|286.743 (2023)
279.039 (2022)
279.202 (2021)
239.000 (2020)
|311,62215
304,85697
253,67913
306,09595
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Maden Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+5
20+1
20+1
20+1
|9
4
5
3
|290.544 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|310,44879
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
2+0
—
|1
1
—
—
|290.886 (2023)
44.818 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|310,34156
463,79875
Dolmadı
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20+1+0+0+5
20+1
20+1
20+1
|10
5
3
6
|291.427 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|310,18294
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+8
20+1
20+1
20+1
|34
21
10
17
|293.182 (2023)
282.536 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|309,65909
303,63987
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İstatistik
|SAY
|30+1+0+1+8
30+1
30+1
30+1
|39
31
14
31
|294.063 (2023)
360.591 (2022)
Dolmadı (2021)
438.000 (2020)
|309,40190
280,81777
Dolmadı
247,34940
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+5
20+1
15+1
20+1
|5
1
2
—
|297.598 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,36661
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+8
30+1
—
—
|30
29
—
—
|299.314 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|307,86728
Dolmadı
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|45+2+0+0+11
60+2
60+2
60+2
|32
31
42
62
|299.698 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
283.000 (2020)
|307,74853
Dolmadı
Dolmadı
289,06583
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1+0+1+5
20+1
20+1
20+1
|26
21
10
21
|332.535 (2023)
371.807 (2022)
Dolmadı (2021)
428.000 (2020)
|298,73059
278,07234
Dolmadı
249,26056
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2
|67
52
52
52
|346.948 (2023)
332.196 (2022)
336.867 (2021)
327.000 (2020)
|295,06387
288,42119
238,50366
274,43347
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2
|67
52
43
52
|360.348 (2023)
361.537 (2022)
Dolmadı (2021)
394.000 (2020)
|291,84627
280,58271
Dolmadı
256,77216
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2
|67
52
41
52
|398.386 (2023)
383.874 (2022)
Dolmadı (2021)
390.000 (2020)
|283,39642
275,20455
Dolmadı
257,69352
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70+2+0+2+18
70+2
70+2
70+2
|92
72
40
72
|433.211 (2023)
471.116 (2022)
Dolmadı (2021)
405.000 (2020)
|276,51254
257,86103
Dolmadı
254,42638
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|30+1+0+1+8
30+1
30+1
30+1
|40
31
11
31
|448.356 (2023)
429.250 (2022)
Dolmadı (2021)
437.000 (2020)
|273,76471
265,57140
Dolmadı
247,44924
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+1+8
30+1
30+1
30+1
|40
31
7
31
|451.567 (2023)
468.165 (2022)
Dolmadı (2021)
420.000 (2020)
|273,17842
258,38159
Dolmadı
250,95094
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|35+1+0+1+9
20+1
20+1
20+1
|46
21
—
21
|544.737 (2023)
544.083 (2022)
Dolmadı (2021)
587.000 (2020)
|258,49179
246,80066
Dolmadı
223,62732
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Zootekni
|SAY
|40+1+0+1+10
40+1
40+1
40+1
|52
41
2
41
|560.108 (2023)
575.499 (2022)
Dolmadı (2021)
534.000 (2020)
|256,40399
242,69651
Dolmadı
230,55997
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İstatistik
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0
|1
2
—
2
|955.513 (2023)
507.276 (2022)
Dolmadı (2021)
590.000 (2020)
|218,30446
252,06344
Dolmadı
223,31166
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İç Mimarlık
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
2+0
—
|2
1
—
—
|1.022.454 (2023)
604.813 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|213,13437
239,19039
Dolmadı
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Tarla Bitkileri
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|1.266.870 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|193,92371
Dolmadı
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+5
20+1
15+1
20+1
|—
4
2
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
2+0
|—
—
—
1
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Tıp
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
—
1
|— (2023)
33.495 (2022)
Dolmadı (2021)
31.100 (2020)
|—
477,76997
Dolmadı
478,21614
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|190+5+0+0+48
190+5
190+5
200+5
|243
195
195
205
|21.410 (2023)
27.255 (2022)
32.539 (2021)
16.700 (2020)
|418,96471
420,21523
362,88286
421,00966
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2+0+0+13
50+2
50+2
60+2
|65
52
52
62
|64.454 (2023)
83.385 (2022)
85.039 (2021)
84.300 (2020)
|388,64013
386,54774
327,51656
371,79410
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
|104
82
82
82
|76.914 (2023)
87.656 (2022)
89.123 (2021)
53.100 (2020)
|382,32071
384,48937
325,43582
388,50942
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2
|90
72
72
72
|100.277 (2023)
115.860 (2022)
104.108 (2021)
69.600 (2020)
|371,83518
371,97179
318,43041
379,22673
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2
|67
52
52
52
|208.456 (2023)
222.294 (2022)
239.268 (2021)
249.000 (2020)
|337,25587
336,73917
275,73544
310,76070
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|40+1+0+1+10
40+1
40+1
40+1
|52
41
41
41
|209.695 (2023)
213.181 (2022)
203.681 (2021)
187.000 (2020)
|336,94985
339,16748
284,45987
329,63387
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|EA
|20+1+0+0+5
20+1
20+1
20+1
|6
6
9
19
|294.853 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|318,94777
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2
|66
52
52
52
|300.837 (2023)
322.410 (2022)
364.638 (2021)
331.000 (2020)
|317,83073
314,72568
252,51159
291,14021
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|79
62
62
62
|303.448 (2023)
309.718 (2022)
313.868 (2021)
291.000 (2020)
|317,36763
317,15760
260,88195
300,11700
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İşletme
|EA
|100+3+0+3+25
100+3
100+3
100+3
|131
103
103
103
|372.882 (2023)
390.770 (2022)
428.179 (2021)
430.000 (2020)
|305,83091
302,94256
243,32645
272,32651
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Grafik
|EA
|40+1+0+1+10
40+1
40+1
30+1
|52
41
41
31
|388.166 (2023)
451.256 (2022)
464.920 (2021)
579.000 (2020)
|303,54673
293,96693
238,57863
250,52485
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Maliye
|EA
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|79
62
62
62
|437.297 (2023)
428.617 (2022)
443.368 (2021)
394.000 (2020)
|296,55487
297,24015
241,31977
278,59516
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|45+2+0+2+11
45+2
45+2
45+2
|60
47
47
47
|442.639 (2023)
471.623 (2022)
449.624 (2021)
462.000 (2020)
|295,82773
291,19761
240,50782
267,22476
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İktisat
|EA
|100+3+0+3+25
100+3
100+3
100+3
|131
103
103
103
|524.164 (2023)
526.479 (2022)
562.436 (2021)
557.000 (2020)
|285,53121
284,23766
223,72241
253,41611
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|50+2+0+2+13
50+2
50+2
50+2
|67
52
24
52
|532.526 (2023)
748.853 (2022)
Dolmadı (2021)
744.000 (2020)
|284,53661
261,03721
Dolmadı
231,67904
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İşletme
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
|104
82
75
82
|574.644 (2023)
581.101 (2022)
Dolmadı (2021)
575.000 (2020)
|279,73599
277,85896
Dolmadı
251,03498
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Ekonometri
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|77
62
18
62
|604.209 (2023)
708.203 (2022)
Dolmadı (2021)
713.000 (2020)
|276,47409
264,81907
Dolmadı
234,90379
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Maliye
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|79
62
36
62
|680.134 (2023)
653.936 (2022)
Dolmadı (2021)
563.000 (2020)
|268,62564
270,10753
Dolmadı
252,64393
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Ekonometri
|EA
|70+2+0+2+18
70+2
70+2
70+2
|92
72
8
72
|747.527 (2023)
800.120 (2022)
Dolmadı (2021)
766.000 (2020)
|262,18144
256,48168
Dolmadı
229,48422
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan İşletme Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1+0+1+10
40+1
40+1
40+1
|52
41
3
41
|792.768 (2023)
883.126 (2022)
Dolmadı (2021)
916.000 (2020)
|258,03003
249,56755
Dolmadı
216,19928
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|90+3+0+0+23
90+3
90+3
90+3
|116
93
93
93
|17.144 (2023)
15.867 (2022)
13.672 (2021)
12.000 (2020)
|429,15887
424,68364
395,69709
414,59540
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2
|65
52
52
52
|39.920 (2023)
43.153 (2022)
40.475 (2021)
40.100 (2020)
|372,78889
347,71833
309,33334
317,40632
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|40+1+0+0+10
40+1
40+1
40+1
|51
41
41
41
|60.190 (2023)
56.084 (2022)
54.801 (2021)
51.300 (2020)
|328,24471
315,62576
266,21901
282,94141
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu)
|DİL
|2+0+0+0+0
2+0
—
—
|—
2
—
—
|— (2023)
99.200 (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
223,14858
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2
|90
72
72
72
|14.883 (2023)
17.776 (2022)
16.236 (2021)
15.300 (2020)
|408,59672
406,18406
362,36361
394,23389
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|45+2+0+0+11
45+2
45+2
45+2
|58
47
47
47
|21.135 (2023)
25.867 (2022)
16.298 (2021)
15.900 (2020)
|400,20135
396,50158
362,27798
393,33790
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2
|65
52
52
52
|51.817 (2023)
65.998 (2022)
53.503 (2021)
44.600 (2020)
|375,36893
368,38929
326,96863
362,46323
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
|104
82
82
82
|115.752 (2023)
126.401 (2022)
137.729 (2021)
116.000 (2020)
|348,11340
344,96831
292,40310
327,27143
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|79
62
62
62
|145.601 (2023)
218.248 (2022)
199.074 (2021)
156.000 (2020)
|339,22123
322,46558
276,74730
314,77132
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|145+4+0+4+36
145+4
145+4
160+4
|189
149
149
164
|187.909 (2023)
160.396 (2022)
135.861 (2021)
95.800 (2020)
|328,64607
335,47640
292,96671
335,18144
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İletişim Bilimleri
|SÖZ
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|79
62
62
62
|215.664 (2023)
326.827 (2022)
333.081 (2021)
296.000 (2020)
|322,67420
303,94128
252,40887
283,40410
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2
|79
62
62
62
|241.727 (2023)
355.166 (2022)
355.181 (2021)
298.000 (2020)
|317,56499
299,83074
249,13870
282,92977
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|125+4+0+4+31
125+4
125+4
140+4
|164
129
129
144
|382.930 (2023)
344.420 (2022)
309.828 (2021)
190.000 (2020)
|295,25956
301,34843
256,03083
305,85159
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|SÖZ
|15+0+0+1+4
15+0
15+0
—
|19
15
15
—
|521.687 (2023)
582.583 (2022)
562.571 (2021)
— (2020)
|278,51424
269,36391
203,04171
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|15+0+0+1+4
15+0
15+0
—
|19
15
15
—
|817.174 (2023)
780.446 (2022)
470.836 (2021)
— (2020)
|249,60581
253,41450
233,77193
—
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|50+2+0+2+13
75+2
|67
77
|289.326 (2023)
315.037 (2022)
|374,65852
365,55899
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+13
75+2
|67
77
|337.347 (2023)
332.930 (2022)
|364,83995
361,74772
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2+0+2+13
75+2
|67
77
|374.016 (2023)
424.623 (2022)
|358,23035
344,97123
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2+0+2+13
70+2
|67
72
|413.799 (2023)
539.256 (2022)
|351,67367
328,28112
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|50+2+0+2+13
70+2
|67
72
|435.530 (2023)
502.277 (2022)
|348,36369
333,30172
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|50+2+0+2+13
70+2
|67
72
|444.212 (2023)
501.565 (2022)
|347,07969
333,39809
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|50+2+0+2+13
75+2
|67
77
|454.938 (2023)
506.050 (2022)
|345,54289
332,76821
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+13
70+2
|67
72
|479.165 (2023)
552.811 (2022)
|342,14534
326,53008
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2+0+2+20
80+2
|104
82
|495.025 (2023)
509.247 (2022)
|340,02407
332,32562
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|85+3+0+3+21
85+3
|112
88
|567.567 (2023)
889.415 (2022)
|330,93323
292,12285
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2+0+2+19
75+2
|98
77
|634.760 (2023)
657.841 (2022)
|323,30450
314,24689
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|718.272 (2023)
850.198 (2022)
|314,79283
295,50701
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|719.240 (2023)
785.940 (2022)
|314,69825
301,38518
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|50+2+0+2+13
70+2
|67
72
|720.777 (2023)
937.295 (2022)
|314,54976
288,15490
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Aladağ Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|744.735 (2023)
819.837 (2022)
|312,24210
298,24183
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|55+2+0+2+14
55+2
|73
57
|751.729 (2023)
815.562 (2022)
|311,58830
298,62821
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|784.945 (2023)
822.989 (2022)
|308,50951
297,94834
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|55+2+0+2+14
55+2
|73
57
|829.141 (2023)
816.410 (2022)
|304,58587
298,55424
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2+0+2+20
80+2
|104
82
|835.776 (2023)
1.000.491 (2022)
|304,00104
283,16715
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|45+2+0+2+11
45+2
|60
47
|886.983 (2023)
1.036.991 (2022)
|299,63899
280,38578
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Makine
|TYT
|65+2+0+2+16
65+2
|85
67
|939.569 (2023)
927.249 (2022)
|295,35316
288,97429
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|949.866 (2023)
969.365 (2022)
|294,51533
285,57337
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|955.732 (2023)
990.587 (2022)
|294,04584
283,91967
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|TYT
|55+2+0+2+14
55+2
|73
57
|967.842 (2023)
1.091.644 (2022)
|293,10195
276,37123
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|80+2+0+2+20
80+2
|104
82
|1.010.280 (2023)
1.052.439 (2022)
|289,84111
279,23039
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2+0+2+13
51+2
|67
53
|1.026.397 (2023)
1.158.369 (2022)
|288,61520
271,68718
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.028.643 (2023)
1.097.885 (2022)
|288,44324
275,92995
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|55+2+0+2+14
55+2
|73
57
|1.057.954 (2023)
983.374 (2022)
|286,25863
284,47508
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Aladağ Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.103.965 (2023)
1.127.245 (2022)
|282,89254
273,84550
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|25+1+0+1+6
25+1
|33
26
|1.108.299 (2023)
1.200.108 (2022)
|282,57557
268,87539
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
|TYT
|55+2+0+2+14
55+2
|73
57
|1.122.039 (2023)
1.330.718 (2022)
|281,58496
260,53676
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+8
30+1
|40
31
|1.125.432 (2023)
1.258.763 (2022)
|281,34399
265,03175
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.127.530 (2023)
1.214.429 (2022)
|281,19300
267,93149
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|35+1+0+1+9
35+1
|46
36
|1.131.496 (2023)
1.087.978 (2022)
|280,91160
276,63564
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2+0+2+14
55+2
|73
57
|1.141.329 (2023)
1.129.820 (2022)
|280,21837
273,66183
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.142.539 (2023)
1.143.806 (2022)
|280,13460
272,69584
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Makine
|TYT
|35+1+0+1+9
35+1
|46
36
|1.210.256 (2023)
1.217.113 (2022)
|275,39526
267,75300
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.225.045 (2023)
1.208.075 (2022)
|274,39145
268,34038
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|60+2+0+2+15
62+2
|79
64
|1.239.724 (2023)
1.400.901 (2022)
|273,40005
256,33140
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|1.253.652 (2023)
1.207.748 (2022)
|272,46779
268,36370
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Su Altı Teknolojisi
|TYT
|25+1+0+1+6
25+1
|33
26
|1.300.050 (2023)
1.402.077 (2022)
|269,38080
256,26380
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|1.322.623 (2023)
1.238.820 (2022)
|267,91484
266,32730
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|55+2+0+2+14
55+2
|73
57
|1.335.800 (2023)
1.306.264 (2022)
|267,05821
262,03063
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.377.210 (2023)
1.414.448 (2022)
|264,39889
255,55111
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.384.713 (2023)
1.381.179 (2022)
|263,90999
257,49047
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.444.437 (2023)
1.462.864 (2022)
|260,17812
252,76746
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|TYT
|30+1+0+1+8
30+1
|40
31
|1.489.178 (2023)
1.569.639 (2022)
|257,44201
246,93896
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.524.116 (2023)
1.578.556 (2022)
|255,33030
246,47823
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.559.644 (2023)
1.812.693 (2022)
|253,22335
234,89394
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Aladağ Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi
|TYT
|20+1+0+1+5
20+1
|27
21
|1.573.850 (2023)
1.700.794 (2022)
|252,38644
240,23310
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Makine
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.574.096 (2023)
1.596.977 (2022)
|252,37171
245,50318
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|30+1+0+1+8
30+1
|40
31
|1.612.452 (2023)
1.864.534 (2022)
|250,12086
232,51071
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+8
30+1
|40
31
|1.613.012 (2023)
1.643.459 (2022)
|250,08760
243,12188
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|1.617.096 (2023)
1.699.729 (2022)
|249,85337
240,28406
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|1.626.142 (2023)
1.726.552 (2022)
|249,32155
238,97908
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|45+2+0+2+11
45+2
|60
47
|1.644.764 (2023)
1.727.206 (2022)
|248,24349
238,94854
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.645.426 (2023)
1.794.734 (2022)
|248,20582
235,72812
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.646.432 (2023)
1.826.019 (2022)
|248,14633
234,28032
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.648.234 (2023)
1.854.499 (2022)
|248,03951
232,96805
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu
(Devlet) (ADANA)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.657.662 (2023)
1.514.080 (2022)
|247,50051
249,92813
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|30+1+0+1+8
30+1
|40
31
|1.665.592 (2023)
1.768.348 (2022)
|247,04148
236,96939
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Tarım Makineleri
|TYT
|30+1+0+1+8
30+1
|40
31
|1.668.453 (2023)
1.688.585 (2022)
|246,87854
240,83819
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Pozantı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|25+1+0+1+6
25+1
|33
26
|1.709.082 (2023)
1.728.529 (2022)
|244,56830
238,88205
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|1.718.136 (2023)
1.963.373 (2022)
|244,06316
228,16717
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Seracılık
|TYT
|25+1+0+1+6
25+1
|33
26
|1.739.264 (2023)
1.809.230 (2022)
|242,87324
235,05146
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|25+1+0+1+6
25+1
|33
26
|1.784.527 (2023)
1.740.645 (2022)
|240,37105
238,30198
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Pozantı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|20+1+0+1+5
20+1
|27
21
|1.784.630 (2023)
1.857.560 (2022)
|240,36604
232,83044
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Pozantı Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.807.695 (2023)
1.948.447 (2022)
|239,10884
228,80297
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+8
30+1
|40
31
|1.843.502 (2023)
1.837.177 (2022)
|237,16216
233,76388