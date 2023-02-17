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Haberler Yaşam Cuma Hutbesi 17 Şubat 2023 | Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu "Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz"
Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 07:53

Cuma Hutbesi 17 Şubat 2023 | Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu "Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz"

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma Hutbesi de yayınlandı. Bu haftanın konusu; "Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz" oldu. Bu mübarek günde namaz ibadetlerini yerine getirecek ve dualarını edecek olan vatandaşlar "17 Şubat 2023 Cuma Hutbesi konusu nedir?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte Diyanet tarafından yayımlanan Cuma hutbesi metni…

Cuma Hutbesi 17 Şubat 2023 | Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe gecesinden haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan hutbenin konusu "Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz" oldu. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayının anlam ve önemi 81 ilde cemaate anlatılacak. İşte 17 Şubat 2023 Cuma Hutbesi konusu ve tüm detaylar...

Cuma Hutbesi 17 Şubat 2023 | Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz

Muhterem Müslümanlar!

Geçen hafta milletçe büyük bir felaket yaşadık. Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda kenetlendik. Âlicenap milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından itibaren maddi manevi imkânlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır.

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Cuma Hutbesi 17 Şubat 2023 | Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz

Aziz Müminler!

İnanıyoruz ki aynı iman ve ruha sahip olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Toplu vurdukça yüreklerimiz Allah'ın yardım ve inayetiyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece saramayacağımız hiçbir yara, dindiremeyeceğimiz hiçbir acı yoktur.

Cuma Hutbesi 17 Şubat 2023 | Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz

Kıymetli Müslümanlar!

Bu gece, mahzun gönüllerimize ilâhî bir rahmet ve sekînet vesilesi olan miraç gecesini idrak edeceğiz. Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i, ömrünün hüzün senesi olarak bilinen çok zor bir döneminde miraç hâdisesiyle teselli etmişti. Âlemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'i zatının birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahit kılmıştı. Bu kutlu yolculuk Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır: "Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."

Değerli Müminler!

Bu mübarek gecede, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi Rabbimize açıp yalvaralım ve diyelim ki:

Cuma Hutbesi 17 Şubat 2023 | Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz

رَبِّ اِنّ۪ي لِمَٓا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَق۪يرٌ

"Ey Rabbimiz! Bize göndereceğin her hayra muhtacız."

رَبِّ اشْرَحْ ل۪ي صَدْر۪يۙ وَيَسِّرْ ل۪ٓي اَمْر۪يٌۙ

"Rabbimiz! Gönlümüze ferahlık ver. İşimizi kolaylaştır."

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِم۪ينَ

"Ya Rabbi! Bizleri bağışla. Bizlere merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."

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