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Cuma Hutbesi 17 Şubat 2023 | Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu "Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz"
Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:53
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
07:53
Cuma Hutbesi 17 Şubat 2023 | Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu "Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz"
Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma Hutbesi de yayınlandı. Bu haftanın konusu; "Miraç Gecemiz: İlahi Merhamet ve Sekinet Vesilemiz" oldu. Bu mübarek günde namaz ibadetlerini yerine getirecek ve dualarını edecek olan vatandaşlar "17 Şubat 2023 Cuma Hutbesi konusu nedir?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte Diyanet tarafından yayımlanan Cuma hutbesi metni…