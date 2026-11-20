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Cuma Hutbesi 20 Kasım 2026 Tam Metin: Diyanet İşleri ile bugünkü hutbenin içeriğinde neler var?
Giriş Tarihi: 20.11.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 10:28
Cuma Hutbesi 20 Kasım 2026 Tam Metin: Diyanet İşleri ile bugünkü hutbenin içeriğinde neler var?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20 Kasım 2026 Cuma hutbesi yayımlandı. Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak olan bu haftaki metnin ana teması ve öne çıkan mesajları belli oldu. İşte cemaate verilecek önemli tavsiyeler ve hutbenin tam metni.