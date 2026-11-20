Değerli Müslümanlar!

Bugün, kimi evlerde eksilen huzurun, maalesef son dönemlerde duymaya başladığımız akran zorbalığının, sosyal hayatta; iş ve çalışma ortamlarında yaşanan birtakım mobing ve tahammülsüzlüklerin temelinde merhamet eksikliği vardır. Merhametin olmadığı yerde öfke, öfkenin kontrol edilmediği yerde ise şiddet vardır. Belki birileri, 'çatık kaşlı, sert sözlü ve kaba davranışlı' olmayı bir terbiye metodu olarak görebilir. Ancak Kıymetli Kardeşlerim! Şiddetle terbiye olmaz,

gönül kazanılmaz. Sesini yükseltmek insanı haklı, el kaldırmak güçlü, korku salmak saygın kılmaz. Şu hakikati ifade etmek isteriz ki, hiçbir mazeret; kadına, çocuğa, yaşlıya hâsılı insana şiddeti meşru hâle getiremez. Kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın şiddet asla kabul edilemez. Bu konuda Rahmet Elçisi Efendimiz (s.a.s)'in uyarısı çok nettir: "İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez."[i]

[i] Müslim, Fedâil, 66.

[i] Buhârî, Edeb, 18.

[ii] Ebû Dâvûd, Edeb, 163-164.