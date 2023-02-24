Cuma Hutbesi 24 Şubat 2023 yayında! Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve tam metni PDF indir ve oku!

24 Şubat 2023 Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her Perşembe akşamı yayınlanan hutbenin bu haftaki konusu ''Kardeşlik, Dayanışma ve Dua Vakti'' olarak belirlendi. İslam aleminin bayramı olarak kabul edilen bu mübarek günde Müslümanlar namaz ibadetlerini yerine getirmek için camileri dolduracak. Namaz öncesinde 81 ilde cemaate imam tarafından okunacak Cuma hutbesi konusu ve tam metni vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet Cuma Hutbesi pdf indir ve oku!