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Haberler Yaşam Cuma Hutbesi 24 Şubat 2023 yayında! Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve tam metni PDF indir ve oku!
Giriş Tarihi: 24.02.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 07:34

Cuma Hutbesi 24 Şubat 2023 yayında! Diyanet ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu ve tam metni PDF indir ve oku!

24 Şubat 2023 Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her Perşembe akşamı yayınlanan hutbenin bu haftaki konusu ''Kardeşlik, Dayanışma ve Dua Vakti'' olarak belirlendi. İslam aleminin bayramı olarak kabul edilen bu mübarek günde Müslümanlar namaz ibadetlerini yerine getirmek için camileri dolduracak. Namaz öncesinde 81 ilde cemaate imam tarafından okunacak Cuma hutbesi konusu ve tam metni vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet Cuma Hutbesi pdf indir ve oku!

Cuma Hutbesi 24 Şubat 2023 metni yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu: Kardeşlik, dayanışma ve dua vakti

Bu haftanın Cuma hutbesi konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 24 Şubat 2023 tarihli hutbenin konusu ''Kardeşlik, Dayanışma ve Dua Vakti'' oldu. 81 ilde cuma namazını eda etmek için camilere gelen Müslümanlara kıymetli bilgilerin aktarıldığı Cuma Hutbesi ile bu hafta depremzedeler için dua, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yapılacak. Peki, Bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte 24 Şubat 2023 Cuma Hutbesi konusu ve tam metni pdf indir!

Cuma Hutbesi 24 Şubat 2023 metni yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu: Kardeşlik, dayanışma ve dua vakti

CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ YAYINDA!

Diyanet tarafından tüm Türkiye için paylaşılan hutbenin bu haftaki konusu "Kardeşlik, Dayanışma ve Dua Vakti" olarak belirlendi.

İşte, 24 Şubat Cuma Hutbesi konusu ve tam metni şöyle…

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Cuma Hutbesi 24 Şubat 2023 metni yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu: Kardeşlik, dayanışma ve dua vakti

CUMA HUTBESİ | 24 ŞUBAT 2023

KARDEŞLİK, DAYANIŞMA VE DUA VAKTİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kim, bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir."

Cuma Hutbesi 24 Şubat 2023 metni yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu: Kardeşlik, dayanışma ve dua vakti

Aziz Müminler!

Milletçe zor zamanlardan geçiyoruz. Tek yürek, yekvücut olup yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Acılarımızı hafifletmeye, umutlarımızı diri tutmaya devam ediyoruz. Allah'a gönülden bağlı müminler olarak inancımız odur ki bu sıkıntı bulutları, ilahi rahmet rüzgârlarıyla dağılacaktır. Hayır ve bereket kapıları dua, kardeşlik ve dayanışma anahtarıyla açılacaktır. Gönüllerimiz, huzur ve sekînete kavuşacaktır. İman dolu yüreklerimiz, selamet bulacaktır inşallah. Zira müminlerin velisi ve yardımcısı Yüce Allah'tır. O, bize bizden daha yakındır. Her halimizi bilen, bize metanet ihsan eden, gönlümüze ferahlık veren O'dur.

Cuma Hutbesi 24 Şubat 2023 metni yayında! Diyanet ile bu haftanın Cuma Hutbesi konusu: Kardeşlik, dayanışma ve dua vakti

Kıymetli Müslümanlar!

Afetler karşısında imanımızdan güç almak, duaya sığınmak, kulluğumuzun bir gereğidir. Evet, bugün gönlümüzü duaya açma, halimizi Cenâb-ı Hakka arz etme vaktidir. Sonsuz kudret sahibinin yardım ve inayetini dileme vaktidir.

Yüce Mevlamızın ْسَت ِج ْب لَ ُك ْم عو۪ن ي اَ ُ ْد ُ ا" Bana dua edin, duanızı kabul edeyim" emrine icabet etme vaktidir. ُخْفَيًة عًا َو ُ عوا َرٰبَ ُك ْم تَ َضٰر ُ ْد ُ Rabbinize "ا yalvara yakara ve gizlice dua edin" buyruğuna kulak verme, samimi yakarışlarda buluşma vaktidir. Bugün, depremin sebep olduğu yıkımla mücadele eden milletimiz için Yüce Rabbimizden rahmet, metanet, güç ve kuvvet dileme vaktidir.

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