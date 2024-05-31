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Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 07:00

CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

Diyanet İşleri Başkanlığı ile 31 Mayıs 2024 Cuma hutbesini yayınladı! Müslümanlar için büyük önem arz eden birlik, beraberlik ve bir araya getirmeyi hedefleyen kutsal gün olarak atfedilen Cuma günü için her hafta " Cuma hutbesi" yayınlanıyor. Peki, bu hafta Cuma hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi tam metni ve konusu!

CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

Cuma hutbesi 31 Mayıs 2024 Diyanet tarafından yayınlandı. Her hafta dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşılan Cuma hutbesi, Müslümanların Cuma namazı öncesinde günün konusunu ve içeriğini öğrenmesini sağlıyor. İşte, 31 Mayıs 2024 konusu ve tam metniyle Cuma hutbesi!

CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

HARAM: ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ EN BÜYÜK ENGEL

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşup Allah'a da yalan isnat ederek 'Bu helâldir, bu haramdır' demeyin…"

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur."

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CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'a göre helâl, yapılmasına müsaade edilen söz, tutum ve davranışlardır. Haram ise yapılması yasaklanan kötü ve çirkin şeylerdir. Dinimize göre helâl ve haram belirleme yetkisi Allah'a ve O'nun izniyle Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'e aittir. Hiçbir kişi helâl ve haram sınırlarını kendi düşünce ve görüşüne göre daraltamaz veya genişletemez. Dinimizde helâl dairesi oldukça geniştir. Haramlar ise sınırlı sayıdadır.

CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin haram kıldığı en büyük günah şirktir. Mümin, imanına asla şirk bulaştırmaz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaz. Nasıl ve ne şekilde yaşaması gerektiğini yalnızca Allah'ın belirleyeceğini kabul eder. Yalnızca O'na kulluk eder ve yalnızca O'ndan yardım diler.

Haram olan diğer büyük bir günah da, insanın canına ve malına kastetmek, şeref ve haysiyetine zarar vermektir. Dinimize göre insanların canı mukaddestir, dokunulmazdır. Kur'an-ı Kerim'de "Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir." buyrulmaktadır. Bu cihanşümul ölçüye rağmen bugün, insanlıktan nasibini almamış katil siyonistler, dünyanın gözü önünde Gazze ve Refah'ta en büyük günahlardan birini işlemekte; kadın, çocuk, yaşlı demeden masumları katletmektedir. Ancak unutulmasın ki, dünyada ve ahirette Allah'ın, meleklerin ve diri diri yakılan mazlumların laneti soykırım yapan zalimlerin üzerinedir. Ve yine unutulmasın ki, zalimlerin zulmü ancak kendi sonlarını hazırlamaktadır. Azgınlaşan kavimlerin akıbeti bize hep bu hakikati hatırlatmaktadır. Bu kaçınılmaz gerçekle onlar da mutlaka yüzleşecektir.

CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

Kıymetli Müminler!

İslam, haksız kazanç kapılarının tamamını kapatmıştır. Hayatın bereketini götüren, huzur ve güveni zedeleyen, hırsızlık, rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık gibi gayr-i meşrû yollar haramdır. Allah katında büyük bir vebal olan kul ve kamu hakkını ihlal etmek de haramdır.

İslam, en büyük sömürü ve zulüm araçlarından biri olan faizin azını da çoğunu da haram kılmıştır. Faiz, alışveriş olarak kabul edilemez. Gelişen ve değişen şartlar, faizin haram olduğu gerçeğini asla değiştiremez. Bu hususta Rabbimizin uyarısı gayet açıktır: "Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların 'Alışveriş de faiz gibidir' demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır…"

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