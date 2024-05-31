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CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
07:00
Diyanet İşleri Başkanlığı ile 31 Mayıs 2024 Cuma hutbesini yayınladı! Müslümanlar için büyük önem arz eden birlik, beraberlik ve bir araya getirmeyi hedefleyen kutsal gün olarak atfedilen Cuma günü için her hafta " Cuma hutbesi" yayınlanıyor. Peki, bu hafta Cuma hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi tam metni ve konusu!