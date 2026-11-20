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Resimli Cuma Mesajları 2026: Dualı, ayetli, hadisli ve en güzel Cuma mesajı seçenekleri
Giriş Tarihi: 20.11.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 10:28
Resimli Cuma Mesajları 2026: Dualı, ayetli, hadisli ve en güzel Cuma mesajı seçenekleri
İslam alemi için haftanın en mübarek günü olan Cuma'nın manevi iklimi yine tüm gönülleri sarıyor. Sevdiklerine en anlamlı dileklerini iletmek isteyenler için özenle hazırlanan Cuma mesajları 2026 seçenekleri derlendi. Ayet, hadis ve içten dualarla harmanlanan en yeni Cuma mesajı ve sözleri ile kalplere dokunabilirsiniz.