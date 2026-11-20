AYETLİ CUMA MESAJLARI 2026

Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığında hazırlanan mesajlar, hem paylaşan hem de okuyan kişiye derin bir huzur ve tefekkür imkanı sunar. Özellikle Cuma Suresi'nin manevi atmosferini yansıtan ve Allah'ın rahmetini hatırlatan ifadeler, dijital tebriklerin en kıymetli parçaları arasında yer alıyor.

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9. Ayet) Rabbim bu mübarek günde kalplerimizi zikriyle mutmain eylesin. Hayırlı Cumalar.