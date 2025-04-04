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YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ 4 NİSAN 2025 | En güzel, dualı, kısa, ayetli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri Hayırlı Cumalar
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
06:14
YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ 4 NİSAN 2025 | En güzel, dualı, kısa, ayetli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri Hayırlı Cumalar
İslam alemi bir cuma gününü daha bir arada camilerde geçiriyor. Namazlarını eda eden Müslümanlar aynı zamanda bayram niteliğindeki bu özel günde birbirlerini de unutmuyor. Cuma mesajları 4 Nisan 2025 tarihi ile gönderilmeye başladı. Ramazan Bayramı sonrası ilk cuma gününde dualarını paylaşmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. İşte, resimli, yazılı, dualı, hadisli, ayetli, anlam yüklü Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!