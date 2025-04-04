YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ 4 NİSAN 2025 | En güzel, dualı, kısa, ayetli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri Hayırlı Cumalar

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

"Huzur, barış ve bereket dolu bir Cuma günü geçirmenizi diliyorum. Rabbim, dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm dilekleri gerçekleştiirsin. Cumanız mübarek olsun."

"Bir Cuma sabahı daha, Rabbimizin rahmetiyle uyanmanın huzurunu yaşıyoruz. Hayatınızdaki tüm güzel dilekler bu mübarek günde kabul olsun. Cumanız mübarek olsun!"

"Cuma günü, kalbiniz ne kadar huzurlu olursa hayatınız o kadar güzel olur. Cumanız mübarek olsun."