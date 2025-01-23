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Cuma mesaları ve sözleri 2025: Ayet, hadis, dua içeren, görsellerle zenginleştirilmiş, yazılı ve farklı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
23:57
Cuma mesaları ve sözleri 2025: Ayet, hadis, dua içeren, görsellerle zenginleştirilmiş, yazılı ve farklı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
İslam dünyası için oldukça önemli bir zaman olan Cuma gününde, Müslümanlar çeşitli anlamlı mesajlar ve sözlerle Miraç Kandili öncesi dualarını sevikleri ile paylaşıyor. Cuma mesajları ve sözleri 2025 yılına özel derlendi. Camilerde namazlar eda edilirken iyi dileklerin de paylaşılması ihmal edilmiyor. Kısa, öz ve derin anlamlar taşıyan Hayırlı Cumalar mesajları paylaşılıyor. İşte; ayet, hadis, dua içeren, görsellerle zenginleştirilmiş ve yazılı olarak paylaşılabilecek farklı Cuma mesajları 24 Ocak 2025...