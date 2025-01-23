Cuma mesaları ve sözleri 2025: Ayet, hadis, dua içeren, görsellerle zenginleştirilmiş, yazılı ve farklı Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

"Cuma gününün tüm güzellikleri ve huzuru, hayatınıza yansısin. Hayırlı Cumalar, dualarınız kabul olsun."

"Güzel bir Cuma sabahı, huzur dolu bir hafta ve gönlünüzdeki tüm dileklerin gerçekleşmesi dileğiyle... Hayırlı Cumalar!"

"Müslümanlar için en özel günlerden biri olan Cuma'nın hayrından faydalanmak, dualarımızın kabul olması dileğiyle... Cumanız mübarek olsun!"