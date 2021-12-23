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Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? 24 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 23.12.2021 23:49 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 23:49

Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? 24 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saatleri duyuruldu. Yaşadıkları illerde cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen Müslümanlar için, Diyanet'in yayımladığı il il namaz vakitleri merak ediliyor. Müslümanlar bugün yaptıkları ibadetlere, namaz da dahil olmak üzere ayrı bir özen ve hassasiyet göstermektedirler. Peki Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? 24 Aralık 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati ve tüm bilgiler…

Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? 24 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta, 24 Aralık Cuma ezan saat kaçta okunacak sorusuna müminler yanıt arıyor. . Mübarek günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslüman alemi, namaz vaktini kaçırmamak için Cuma namazı saatleri hakkında araştırma yapıyor. Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Peki Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati 24 Aralık 2021

Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? 24 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA, EZAN KAÇTA OKUNACAK?

23 ARALIK 2021 CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

İSTANBUL: 13:10

ANKARA: 12:55

İZMİR: 13:18

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Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? 24 Aralık Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Namaz pek çok Müslüman tarafından Allah'a teşekkür etmenin bir yolu olarak görülür. Cuma namazının dışında, belirli vakitlerde kılınmasın farz olan beş namaz daha vardır. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır.

Farz olarak kılınan bu namazların dışında, bu namazın neden önemli olduğuna dair pek çok görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerin çeşitlenmesinde çeşitli ayetler, hadisler, kıssalar ve alim söylemleri etkili olmaktadır.

Bu namazı önemli kılan en önemli noktalardan biri, bugünde Müslümanların bir araya gelip, bir bayram sevinci içerisinde bir arada bulunmalarını sağlamasıdır. Bunun dışında, Kur'an'da geçen ve Allah'ın cuma namazına Müslümanları çağırdığı ayeti de bu namazı Müslümanlar için önemli kılmıştır.

Cuma günü İslam dini içerisinde diğer günlerden hep farklı tutulmuş ve bu güne çeşitli anlamlar atfedilmiştir. Müslümanlar bugün yaptıkları ibadetlere, namaz da dahil olmak üzere ayrı bir özen ve hassasiyet göstermektedirler.

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