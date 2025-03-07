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Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta? 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
10:06
Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta? 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati
Ramazan ayının ilk Cuma namazı bugün eda edilecek. Ramazanın bereketi ve huzurundan faydalanmak isteyen milyonlarca Müslüman, ibadetlerle geçirilen bu kıymetli ayın ilk Cuma gününde camilere akın edecek. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? İşte 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati…