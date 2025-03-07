Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta? 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il namaz vakitleri listesi ile 81 ilde Cuma namazı saatleri belli oldu. Gündelik işleri bir kenara bırakarak Yüce Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için ibadetini eda etmek isteyenler öğle vaktinde camilere akın edecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? İşte 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı vakti...