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Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta? 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 10:06

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta? 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati

Ramazan ayının ilk Cuma namazı bugün eda edilecek. Ramazanın bereketi ve huzurundan faydalanmak isteyen milyonlarca Müslüman, ibadetlerle geçirilen bu kıymetli ayın ilk Cuma gününde camilere akın edecek. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? İşte 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta? 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il namaz vakitleri listesi ile 81 ilde Cuma namazı saatleri belli oldu. Gündelik işleri bir kenara bırakarak Yüce Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için ibadetini eda etmek isteyenler öğle vaktinde camilere akın edecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? İşte 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı vakti...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta? 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati

7 MART 2025 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta? 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati

7 MART 2025 ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13.05'de kılınacak.
Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta? 7 Mart 2025 İzmir, Ankara, İstanbul Cuma namazı saati

7 MART 2025 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13.28'de kılınacak.

7 MART 2025 BURSA CUMA NAMAZI SAATİ

Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

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