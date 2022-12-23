İslam alemi mübarek Cuma gününe girmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa illeri başta olmak üzere 81 ilin Cuma namazı saati Diyanet namaz vakitleri ile araştırılıyor. Her hafta öğle ezanı vaktinde cemaatle birlikte eda edilen Cuma namazı kaçta sorusu bugün de en çok yanıt arananlar arasında yerini aldı. Müslümanlar öğle ezanı vakti ve namaz saati konusunda araştırmalara başladı. Peki, Diyanet ile 23 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il namaz vakti sorgulama.