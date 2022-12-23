Haberler Yaşam Cuma namazı saatleri 23 Aralık 2022: Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma namazı saati

Giriş Tarihi: 23.12.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 07:51

Cuma namazı saatleri 23 Aralık 2022: Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma namazı saati

İslam alemi mübarek Cuma gününe girmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa illeri başta olmak üzere 81 ilin Cuma namazı saati Diyanet namaz vakitleri ile araştırılıyor. Her hafta öğle ezanı vaktinde cemaatle birlikte eda edilen Cuma namazı kaçta sorusu bugün de en çok yanıt arananlar arasında yerini aldı. Müslümanlar öğle ezanı vakti ve namaz saati konusunda araştırmalara başladı. Peki, Diyanet ile 23 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il namaz vakti sorgulama.