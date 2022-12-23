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Haberler Yaşam Cuma namazı saatleri 23 Aralık 2022: Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 23.12.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 07:51

Cuma namazı saatleri 23 Aralık 2022: Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma namazı saati

İslam alemi mübarek Cuma gününe girmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa illeri başta olmak üzere 81 ilin Cuma namazı saati Diyanet namaz vakitleri ile araştırılıyor. Her hafta öğle ezanı vaktinde cemaatle birlikte eda edilen Cuma namazı kaçta sorusu bugün de en çok yanıt arananlar arasında yerini aldı. Müslümanlar öğle ezanı vakti ve namaz saati konusunda araştırmalara başladı. Peki, Diyanet ile 23 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il namaz vakti sorgulama.

Cuma namazı saatleri 23 Aralık 2022: Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma namazı saati

Her Cuma olduğu gibi bugün de Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt aranıyor. Cuma namazı için camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar, Diyanet namaz vakitleri ile il il Cuma namazı saati için araştırmalarına başladı. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namazı saati gündemdeki yerini aldı. Öğle ezanı vaktinde eda edilen namazı kaçırmak istemeyenler 23 Aralık bugün Cuma namazı kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile il il namaz saatleri…

Cuma namazı saatleri 23 Aralık 2022: Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma namazı saati

23 ARALIK CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul: 13.08
Ankara: 12.52
İzmir: 13.15
Adana: 12.43
Bursa: 13.08

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Cuma namazı saatleri 23 Aralık 2022: Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma namazı saati

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur.

Cuma namazı saatleri 23 Aralık 2022: Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma namazı saati

Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

Cuma namazı saatleri 23 Aralık 2022: Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma namazı saati

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

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