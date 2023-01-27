Cuma namazı saatleri il il araştırılmaya başlandı. İslam alemi bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek günde camilere akın edecek ve cemaatle birlikte Cuma namazı ibadetini yerine getirecek. Bu noktada vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki Cuma namazı saatini öğrenmek için sorgulamalara başladı. 81 il için namaz vakitleri bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet namaz vakitleri ile 27 Ocak 2023 il il Cuma namazı saati...