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Haberler Yaşam CUMA NAMAZI SAATİ Ankara, İzmir, İstanbul: Diyanet ile 27 Ocak bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:11

CUMA NAMAZI SAATİ Ankara, İzmir, İstanbul: Diyanet ile 27 Ocak bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta?

Cuma namazı saatleri il il araştırılmaya başlandı. İslam alemi bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek günde camilere akın edecek ve cemaatle birlikte Cuma namazı ibadetini yerine getirecek. Bu noktada vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki Cuma namazı saatini öğrenmek için sorgulamalara başladı. 81 il için namaz vakitleri bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet namaz vakitleri ile 27 Ocak 2023 il il Cuma namazı saati...

Cuma namazı saatleri il il: 27 Ocak 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu her Cuma olduğu gibi bugün de gündemdeki yerini aldı. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Namaz ibadetini yerine getirmek için camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar, kendi yaşadıkları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek istiyor. Öğle ezanı vaktinde eda edilen namazı kaçırmak istemeyenler, Diyanet namaz vakitleri ile il il Cuma namazı saatleri araştırmasına çıktı. İşte, 27 Ocak 2023 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

Cuma namazı saatleri il il: 27 Ocak 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

27 OCAK 2023 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 28 Ocak 2023 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL:13:22

ANKARA:13:06

İZMİR:13:29

ADANA:12:56

BURSA: 13:21

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Cuma namazı saatleri il il: 27 Ocak 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

Cuma namazı saatleri il il: 27 Ocak 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Cuma namazı saatleri il il: 27 Ocak 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

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