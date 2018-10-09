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politika kurulları üyeliklerine getirilen isimler

Giriş Tarihi: 09.10.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 14:40
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine getirilen isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 9 kurula 76 isim atandı. İşte o isimler...

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Prof. Dr. Hasan Mandal

1965 yılında Eskişehir'de doğan Hasan Mandal, ilk ve ortaöğrenimini bu kentte tamamladı. 1987'de ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini, 1992'de İngiltere'nin Newcastle Üniversitesinden doktora unvanını aldı.

22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atanmıştır.

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Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Çelik

Mehmet Çelik (d. 5 Haziran 1954, Elazığ) Türk tarih profesörü.

İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslâm Felsefesi Bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı'nı bitirerek tamamladı.ı.Fırat Üniversitesi'nde 1990-1995 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1995-2001 yılları arasında Doçent, 2001 - 2016 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi'nde Profesör ünvanıyla öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Mehmet Ali Yalçındağ

Yalçındağ eğitimini 1989 yılında Londra'daki American Collage in London'da tamamladı.

Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın eşi Mehmet Ali Yalçındağ'ın kurulda olması dikkat çekti. Yalçındağ, 1990 yılında Doğan Dış Ticaret'te çalışmaya başladı. 1991 yılında Doğan Holding İcra Komitesi'nde ve 1992 yılında da Milliyet Gazetesi'nde genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

1996 yılında Doğan Holding'teki medya şirketleri Doğan Yayın Holding çatısı altında birleştirilirken Mehmet Ali Yalçındağ, bu kuruluşun yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi. 1999 yılında da Doğan Yayın Holding'in icra kurulu başkanlığına getirildi.

Rus arama motoru Yandex Türkiye'nin CEO'luğunu yaptı.

Doğan Medya Grubu'nun CEO'luğu görevini yürüttü.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Dr. Osman Coşkun

1962'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Yozgat'ta, Lise eğitimini, İstanbul Boğaziçi Lisesinde. Üniversite eğitimini, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisansını, İ.T.Ü. Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünde, Doktorasını, Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tamamladı.

Enerji Uzmanı olarak, enerji şirketlerinde yönetim kurulu, denetim kurulu üyelikleri ve danışmanlıklar yaptı. TSE kalite uzmanı ve TSE baş tetkikçisidir.

AK Parti 23. Dönem Yozgat Milletvekilidir. TBMM. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Çevre ve İçişleri Komisyon üyelikleri yaptı. Kasım 2011-2016 yılları arasında Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş Genel Müdürlük görevini yaptı.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Prof. Dr. ŞabanTeoman Duralı

Türk felsefeci, akademisyen ve yazar.

Eğitim Politikaları Kurulu

Eğitim Politikaları Kurulu

Prof. Dr. Abdullah Atalar,

Bilkent Üniversitesi rektörü olan Türk bilim insanıdır.

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