Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine getirilen isimler

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeleri

Dr. Osman Coşkun

1962'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Yozgat'ta, Lise eğitimini, İstanbul Boğaziçi Lisesinde. Üniversite eğitimini, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisansını, İ.T.Ü. Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünde, Doktorasını, Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tamamladı.

Enerji Uzmanı olarak, enerji şirketlerinde yönetim kurulu, denetim kurulu üyelikleri ve danışmanlıklar yaptı. TSE kalite uzmanı ve TSE baş tetkikçisidir.

AK Parti 23. Dönem Yozgat Milletvekilidir. TBMM. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Çevre ve İçişleri Komisyon üyelikleri yaptı. Kasım 2011-2016 yılları arasında Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş Genel Müdürlük görevini yaptı.