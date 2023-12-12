Haberler Yaşam Cumhuriyet Savcısına suikast için tetikçi tutmuşlardı! Sicilleri kabarık çıktı: Dikkat çeken İYİ Parti detayı!

Giriş Tarihi: 12.12.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 08:56

Cumhuriyet Savcısına suikast için tetikçi tutmuşlardı! Sicilleri kabarık çıktı: Dikkat çeken İYİ Parti detayı!

Çanakkale Gökçeada'da görev yapan bir cumhuriyet savcısı, iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Ancak kardeşler, cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaştı. Savcı ile aralarında husumet olan 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı. Suikast için keşif yapan tetikçi vatandaşların dikkati ile yakalandı. Başlatılan soruşturmada şoke eden detaylara ulaşıldı. Tetikçi tutan şahısların daha önce İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'le rüşvet operasyonunda gözaltına alındıkları ortaya çıktı.