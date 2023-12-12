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Haberler Yaşam Cumhuriyet Savcısına suikast için tetikçi tutmuşlardı! Sicilleri kabarık çıktı: Dikkat çeken İYİ Parti detayı!
Giriş Tarihi: 12.12.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 08:56

Cumhuriyet Savcısına suikast için tetikçi tutmuşlardı! Sicilleri kabarık çıktı: Dikkat çeken İYİ Parti detayı!

Çanakkale Gökçeada'da görev yapan bir cumhuriyet savcısı, iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Ancak kardeşler, cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaştı. Savcı ile aralarında husumet olan 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı. Suikast için keşif yapan tetikçi vatandaşların dikkati ile yakalandı. Başlatılan soruşturmada şoke eden detaylara ulaşıldı. Tetikçi tutan şahısların daha önce İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'le rüşvet operasyonunda gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK
Cumhuriyet Savcısına suikast için tetikçi tutmuşlardı! Sicilleri kabarık çıktı: Dikkat çeken İYİ Parti detayı!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açmıştı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak savcı ve düşmanlık yaptığı 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yapmıştı. SABAH'ın gündeme getirdiği olay 25 Ekim tarihinde meydana geldi. Gökçeada ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan tutuklanan Enver Ç., ve Kenan Ç., kendilerine dava açan cumhuriyet savcısı Ali K.'ye karşı kin gütmeye başladı.

Cumhuriyet Savcısına suikast için tetikçi tutmuşlardı! Sicilleri kabarık çıktı: Dikkat çeken İYİ Parti detayı!

SAVCIYI ÖLDÜRTMEK İÇİN TETİKÇİ TUTTULAR

Cezaevinde Coşkun T., isimli kişi ile tanışan iki kardeş, şahsa bir süre sonra dışarıda hasımlık beslediği kişileri anlatmaya başladı. Coşkun T.'ye maddi yardımda da bulunan kardeşler iddiaya göre haklarında dava açan cumhuriyet savcısının öldürülmesi için teklifte bulundu.

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Cumhuriyet Savcısına suikast için tetikçi tutmuşlardı! Sicilleri kabarık çıktı: Dikkat çeken İYİ Parti detayı!

Teklifi değerlendiren Coşkun T., tahliyesine kısa bir zaman kala 130 bin lira karşılığında savcıyı öldürmeyi kabul etti. Cezaevinden çıkan Coşkun T.'y, Enver Ç., ve Kenan Ç.'nin kardeşi Murat Ç., tarafından karşılandı.

Cumhuriyet Savcısına suikast için tetikçi tutmuşlardı! Sicilleri kabarık çıktı: Dikkat çeken İYİ Parti detayı!

JANDARMAYA YAPILAN İHBAR SUİKASTI ENGELLEDİ

Şüpheliler Gökçeada ilçesinde yaptıkları keşif sırasında olaydan haberdar olan Yalçın A., Jandarmayı arayarak kendisiyle birlikte aralarında cumhuriyet savcısının da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesi için Enver Ç., ve Kenan Ç., tarafından tetikçi tutulduğunu dışarıda bulunan Coşkun T.'nin infazları gerçekleştirmesi için keşif yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı.

Cumhuriyet Savcısına suikast için tetikçi tutmuşlardı! Sicilleri kabarık çıktı: Dikkat çeken İYİ Parti detayı!

BELEDİYE BAŞKANINA RÜŞVET İDDİASI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin Gökçeada'da daha öncede suça karışarak gündeme geldikleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz şubat ayında yapılan bir operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'e aynı kardeşlerin rüşvet verdiği öğrenildi.

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