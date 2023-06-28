Haberler
Yaşam
Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Bunları bileceksin anneni asla affetmeyeceksin!
Giriş Tarihi: 28.06.2023 19:12
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
19:31
Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Bunları bileceksin anneni asla affetmeyeceksin!
Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti. Cüneyt Arkın'ın, ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan olan kızı Filiz Canlı'ya, yıllar önce yazdığı mektup ise yeniden gündeme geldi. Cüneyt Arkın, kızı Filiz Canlı'ya şu sözlerle seslenmişti…