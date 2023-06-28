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Haberler Yaşam Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Bunları bileceksin anneni asla affetmeyeceksin!
Giriş Tarihi: 28.06.2023 19:12 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 19:31

Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Bunları bileceksin anneni asla affetmeyeceksin!

Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti. Cüneyt Arkın'ın, ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan olan kızı Filiz Canlı'ya, yıllar önce yazdığı mektup ise yeniden gündeme geldi. Cüneyt Arkın, kızı Filiz Canlı'ya şu sözlerle seslenmişti…

Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Bunları bileceksin anneni asla affetmeyeceksin!

Canım yavrum Filiz'im. Sana bunları yazmamın bir sebebi var. Bugün 10 Mart 1968, Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bugün yine annen seni bana göstermedi. Telefonları yüzüme kapatıyor, mektuplarımı okumuyor. Senden ayrılalı iki ay oldu.

Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Bunları bileceksin anneni asla affetmeyeceksin!

Seni bin yıl görmemiş gibi özledim. Artık tatlı yüzün, yavaş yavaş hafızamdan siliniyor. Göğsüme dokunan o küçücük elinin sıcaklığı azaldı. Günlerdir cehennemin dibindeymiş gibi acılar içindeyim. Bin kere adını fısıldadım. Bin kere Allah'a dua ettim seni bana göstersin diye. Korkular içinde sana geldim. Bana kapıyı açmayacaklarını bile bile.

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Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Bunları bileceksin anneni asla affetmeyeceksin!

Eve karı-koca iki dostumu gönderdim. Ben de köşede bekledim. Kadın hamileydi, yüzü çilli, şefkatli bir çocuk beklemenin mutluluğu içindeydi. Ama benim kadar korku içindeydiler. Teyzelerin onları kovmuş. Annen seni pencereden olsun görmeme razı olmamış.

Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Bunları bileceksin anneni asla affetmeyeceksin!

Sen teyzenin kucağındaymışsın, mavi dantelli bir elbisen varmış. Tatlı tatlı gülüyormuşsun. Yaramazlık yapıp utanıyor sonra başını saklıyormuşsun. Bir babadan çocuğunu hangi kuvvet ayırır. Buna hangi yürek razı olur?

Cüneyt Arkın'ın görüşmediği kızına yazdığı mektup: Korkular içinde sana geldim | Video

Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Bunları bileceksin anneni asla affetmeyeceksin!

Hangi kötülük böyle bir sevgiyi yener? Bütün duygularım ölmüş gibiydi dönerken. Dünyanın bütün kurşunları yüreğime sıkılmış gibiydi.

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