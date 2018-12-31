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Çuvalı açınca şok oldular

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 17:13
Çuvalı açınca şok oldular

'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden, görenleri dehşere düşüren el ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi çıktı.

Çuvalı açınca şok oldular

Üzerinden kimlik çıkmayan, 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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Çuvalı açınca şok oldular

Olay, dün gece merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik işi yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi.

Çuvalı açınca şok oldular

Çuvalın ağır olduğunu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Şoka giren temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çuvalı açınca şok oldular

Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ve 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, el ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi.

Çuvalı açınca şok oldular

Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelenin ardından kadın cesedi, morga kaldırıldı.

Çuvalı açınca şok oldular

Kadının kimliği araştırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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