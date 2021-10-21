HaberlerYaşam40 günde 30 bin lira kazandırıyor! Etten daha lezzetli... Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar
Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:24Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:29
40 günde 30 bin lira kazandırıyor! Etten daha lezzetli... Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar
Sinop'un Boyabat ilçesinde mantar bereketi yaşanıyor. Etten daha lezzetli olduğu söylenen Kanlıca mantarı köylülerce bin bir emekle toplanıyor. Yaklaşık 40 gün bulunabilen mantar toplayıp satan için günlük 500-600 TL, 40 gün süre içinde 20-30 bin TL arasında getiri sağlıyor. İstanbul ve Ankara'dan da mantara talep yağıyor.