Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 40 günde 30 bin lira kazandırıyor! Etten daha lezzetli... Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar
Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:29

40 günde 30 bin lira kazandırıyor! Etten daha lezzetli... Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar

Sinop'un Boyabat ilçesinde mantar bereketi yaşanıyor. Etten daha lezzetli olduğu söylenen Kanlıca mantarı köylülerce bin bir emekle toplanıyor. Yaklaşık 40 gün bulunabilen mantar toplayıp satan için günlük 500-600 TL, 40 gün süre içinde 20-30 bin TL arasında getiri sağlıyor. İstanbul ve Ankara'dan da mantara talep yağıyor.

İHA
Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar! 40 günde 30 bin lira bırakıyor... Etten daha lezzetli

DAĞLARDAN BİN BİR EMEKLE GETİRİYORLAR! 40 GÜNDE 30 BİN LİRA BIRAKIYOR... ETTEN DAHA LEZZETLİ

Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar! 40 günde 30 bin lira bırakıyor... Etten daha lezzetli

Sabah 4-5 sıralarında evlerinden çıkan köylüler dağ tepe gezip derelerden geçiyor. Dağın dikenine arazinin zorluğuna aldırmadan Kanlıca mantarı topluyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar! 40 günde 30 bin lira bırakıyor... Etten daha lezzetli

Toplanan mantarlar ise ilçede kurulan Mantar Pazarı'nda buluşuyor. Mantar toplayan köylülerin satış için buluşma adresi olan Mantar Pazarı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar! 40 günde 30 bin lira bırakıyor... Etten daha lezzetli

Önlerine serdikleri mantarların bir yanda temizliğini bir yanda satışını gerçekleştiriyorlar. Birçoğu da tüm işi eşleriyle birlikte yapıyor. Kanlıca mantarı Boyabatlıların yanı sıra diğer illerden de biliniyor.

Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar! 40 günde 30 bin lira bırakıyor... Etten daha lezzetli

İstek üzerine kutularla çeşitli illere gönderiliyor. Mantarın getirisi ise oldukça dikkat çekici. Günlük ortalama 500-600 TL kazandıran Kanlıca mantarı olduğu 40 günlük süre içinde 20-30 bin TL civarında kazanç sağlıyor.

SON DAKİKA