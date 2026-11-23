Aras ile Teoman hem yangının hem de saldırının arkasındaki Caner'in peşine düşer. Ancak Hakan'ın kurduğu yeni tuzak iki kardeşi ölümle burun buruna getirir.

Teoman'ın eline geçen telefon, babasının sakladığı hangi gerçeği açığa çıkaracaktır? Hakan'ın oyunu kardeşlerin kaderini nasıl değiştirecektir?