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Daha 17 | 27. Bölüm 1. Fragmanı 'Demir Öztürk aranıyor!' Daha 17 yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 23.11.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.11.2026 00:41
Daha 17 | 27. Bölüm 1. Fragmanı "Demir Öztürk aranıyor!" Daha 17 yeni bölüm fragmanı yayında!
Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de 26. bölüm heyecanı sürerken gözler bir sonraki bölümün tanıtımına çevrildi. Dizinin takipçileri, Aras, Leyla ve Teoman cephesinde yaşanacak yeni gelişmeleri öğrenmek için 27. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor.