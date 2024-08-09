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Giriş Tarihi: 09.08.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:17

Dalyan Köfte Tarifi ve Malzemeleri: 2024 Masterchef dalyan köfte nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Dalyan köfte tarifi Masterchef 2024 ile birlikte gündemde. İç dolgusuyla oldukça farklı bir lezzet olan köftenin yapılışı araştırılıyor. Kendi mutfaklarında bu tarifi denemek isteyenler yemeğin püf noktalarını şeflerden öğreniyor. Yumurta, bezelye, havuç gibi malzemelerle oluşturulan köfte içi merak ediliyor. Peki; dalyan köfte nasıl yapılır?

Dalyan Köfte Tarifi ve Malzemeleri: 2024 Masterchef dalyan köfte nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Masterchef dalyan köfte tarifi gündemdeki yerini aldı. Yarışmada yapılan köfteyle birlikte tarif arayışı gündeme geldi. Tarifin püf noktaları dikkate alındığı takdirde en lezzetli yemekler arasında değerlendiriliyor. Peki; dalyan köfte malzemeleri neler, nasıl yapılır?

Dalyan Köfte Tarifi ve Malzemeleri: 2024 Masterchef dalyan köfte nasıl yapılır, püf noktaları neler?

DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER

1 kilogram dana kıyma
2 adet soğan(rendelenmiş)
1 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta
1/2 su bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı pul biber
1 adet havuç(haşlanmış)
1 su bardağı bezelye(halanmış)
5 adet yumurta(haşlanmış, köftenin içine dolgu için)
1 yemek kaşığı domates salçası
1/2 su bardağı su

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Dalyan Köfte Tarifi ve Malzemeleri: 2024 Masterchef dalyan köfte nasıl yapılır, püf noktaları neler?

DALYAN KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Bir yoğurma kabına kıyma, soğan, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.

2. İyice yoğurulan kıymayı pişirme kağıdının üzerine alın.

3. Kıymayı rulo haline gelebilecek şekle getirin ve tam ortasına bir çukur açın.

4. Açtığınız çukurun içerisine önce bezelyelerin yarısını ve haşlanmış uzun şeritler halinde kesilmiş havuçları yerleştirin.

5. Haşlanmış, soğumuş yumurtaları da dik bir şekilde ortaya dizdikten sonra geri kalan bezelyeler ile boşlukları doldurun.

Dalyan Köfte Tarifi ve Malzemeleri: 2024 Masterchef dalyan köfte nasıl yapılır, püf noktaları neler?

6. Kıymayı, harcı kapatacak şekilde dikkatlice rulo haline getirin ve pişirme kağıdını kapatarak yuvarlayın ve kenarlarından kapatın.

7. Üzerine bir kat daha pişirme kağıdı sardıktan sonra 200 derece fırında 45 dakika pişirin.

8. 45 dakika sonunda köfteyi fırından çıkarın ve salçalı suyu köftenin üzerine, her yerine gelecek şekilde dökün ve yayın.

9. Soslanan köfteyi 15 dakika daha fırına verin.

10. Fırından çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Dalyan Köfte Tarifi ve Malzemeleri: 2024 Masterchef dalyan köfte nasıl yapılır, püf noktaları neler?
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