Dalyan Köfte Tarifi ve Malzemeleri: 2024 Masterchef dalyan köfte nasıl yapılır, püf noktaları neler?

6. Kıymayı, harcı kapatacak şekilde dikkatlice rulo haline getirin ve pişirme kağıdını kapatarak yuvarlayın ve kenarlarından kapatın.

7. Üzerine bir kat daha pişirme kağıdı sardıktan sonra 200 derece fırında 45 dakika pişirin.

8. 45 dakika sonunda köfteyi fırından çıkarın ve salçalı suyu köftenin üzerine, her yerine gelecek şekilde dökün ve yayın.

9. Soslanan köfteyi 15 dakika daha fırına verin.

10. Fırından çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.