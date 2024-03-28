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Darülaceze sakinleri Ramazan'ı SABAH'a anlattı: Bize hoş sohbet lazım
Giriş Tarihi: 28.03.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
07:59
Darülaceze sakinleri Ramazan'ı SABAH'a anlattı: Bize hoş sohbet lazım
Darülaceze sakinleri için Ramazan bir başka önem arz ediyor. Gençler grup grup ziyaretlerine geliyor; onlarla vakit geçiriyor, hal hatırlarını soruyor, ellerinden öpüyorlar. Bağışçıların Darülaceze'de iftar vermesi ise onlar için unutulmaz bir heyecan. İftarlar hayatlarına adeta renk katarken, unutulmadıklarını da hissediyorlar. SABAH, Darülaceze'deki büyükleri ziyaret etti, hal hatırlarını sordu, hoş sohbet etti, iftar sofralarına konuk oldu