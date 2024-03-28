Darülaceze sakinleri Ramazan’ı SABAH’a anlattı: Bize hoş sohbet lazım

Dostluklar ve arkadaşlıklar da çokça. Ramazan ise burada bir başka güzel geçiyor. Ramazan'da ziyaretçiler oluyor. Çok memnun oluyorum. Üniversiteli öğrenciler geliyor. Gençleri görünce gençliğim aklıma geliyor.



Yüzümüz gülüyor, sohbetleri de güzel. Hediyeler de getiriyorlar. Gözlerimiz kapıda ne zaman gelecekler diye… Ramazan'da ziyaretler daha bir yoğunlaşıyor. Bayramı da dört gözle bekliyoruz. Bize hoş sohbet lazım. İftar için güzelce hazırlandım, iftarlar da şahane geçiyor."